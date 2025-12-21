Patrón alarmante: Continúan las muertes de jóvenes en el Servicio Militar en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Una ola de indignación se desató en la comunidad cubana al conocerse la muerte de otro joven en el Servicio Militar obligatorio: Endis Leyva Nieves fue sepultado este domingo, en su poblado natal Ocujal del Turquino del municipio santiaguero Guamá, tras fallecer el 18 de diciembre a consecuencia de heridas recibidas durante un ejercicio militar.

El Movimiento de Oficiales Objetores de Conciencia expresó su preocupación por un hecho que se repite incesantemente sin que las autoridades cubanas tomen medidas eficaces para evitarlos.

“Fundamentalmente por negligencia y fallas dentro de la estructura militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias [FAR]. Estos jóvenes muertos, en su gran mayoría, no llegan a los 18 años de edad y el Estado cubano es responsable de la protección de sus vidas en los años que están cumpliendo el Servicio Militar por la ley cubana de Defensa Nacional”, indicó a Martí Noticias, el miembro de los Objetores de Conciencia, Raúl Risco Pérez, un ex alto militar cubano exiliado en Estados Unidos.

“Estas muertes que han ocurrido son, además, responsabilidad de esos oficiales que tienen bajo sus mandos a esos jóvenes”, agregó.

La evasión del servicio militar puede conllevar penas de hasta cinco años de cárcel, multas de hasta 7.000 pesos para infracciones como no inscribirse en el registro a los 16 años o no acudir a las citaciones del comité militar.

Durante prácticas militares en la Brigada de la Frontera, una unidad del Ejército Oriental que custodia el territorio limítrofe con la Base Naval de Guantánamo; Leyva Nieves de 19 años resultó gravemente lesionado por la explosión de "un cohete” en el campo de tiro de Maqueisito, una comunidad perteneciente a el Consejo Popular Paraguay, informó en su perfil de Facebook, el periodista independiente Yosmany Mayeta.

Martí Noticias trató de comunicarse con la familia del recluta muerto pero no fue posible. Tampoco con ningún vecino de Ocujal del Turquino, donde lo velaron, en su vivienda, por dos horas y lo enterraron en el cementerio local, según confirmó la Funeraria de Guamá a nuestra redacción.

Aunque el joven fue atendido en el Hospital General Docente Agostino Neto, falleció poco después de llegar. También fue herido un capitán del Regimiento de Artillería, identificado como Eduardo Maturel García, quien permanece ingresado en la sala de observación del centro de salud con lesiones menos graves.

“Las violaciones de las normas más elementales de seguridad para protegerle la vida a esos jóvenes que están apenas entre la adolescencia y la juventud es realmente alarmante”, señaló Risco.

“Por otra parte, hay que tener en cuenta que el armamento que tiene en estos momentos las FAR es obsoleto. Son armamentos muy viejos, tanto las minas como los cohetes; con falta de mantenimiento, por lo tanto, puede provocarse un accidente mortal como los que han ocurrido”.

Asimismo, el ex oficial se refirió a las condiciones de vida en las unidades militares, sin la alimentación requerida y el rigor disciplinario al que son sometidos los jóvenes reclutas.

“Hay que recordar que esos jóvenes van de las escuelas a cumplir el servicio militar obligatorio, a lo que se añade, la extrema severidad de algunos oficiales, que raya en acoso y lleva a que muchos de estos muchachos no se adapten e incluso se hayan suicidado dentro de las unidades militares”.

Según el subregistro del centro de asesoramiento legal Cubalex, al menos 19 jóvenes han muerto en lo que va de 2025 en el cumplimiento del servicio militar: “Estas cifras confirman un patrón alarmante de muertes evitables asociadas a tratos abusivos, autolesiones, prácticas peligrosas y condiciones inseguras, en ausencia de protocolos adecuados de prevención, supervisión efectiva y acceso oportuno a atención médica”.

El Movimiento de Oficiales Objetores de Conciencia instó “a los oficiales que están dentro de las Fuerzas Armadas, aún, que son permanentes, a proteger las vidas que los padres y los familiares les han puesto en sus manos, las vidas de esos jóvenes, de esos adolescentes que cumplen el servicio militar, como está establecido, desafortunadamente, en Cuba por ley”.