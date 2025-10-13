Amnistía Internacional celebra liberación de Ferrer y alerta sobre cientos de presos políticos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Amnistía Internacional aplaudió la liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, pero recordó que aún quedan en las cárceles del régimen, cientos de presos políticos.

“Nos alegra que José Daniel hoy recupere parte de su libertad y que pueda abrazar a su familia nuevamente, estar con los suyos, salir de una injusta prisión en la que lleva meses, años, porque ha pasado buena parte de los últimos años de su vida, encerrado en régimen de incomunicación, sufriendo malos tratos y tortura”, dijo a Martí Noticias Johana Cilano, investigadora para la región de la organización mundial.

“Nos indigna profundamente que el costo de esa parte de libertad haya sido un exilio forzado, que José Daniel haya tenido que abandonar Cuba y todos sus sueños y proyectos dentro del país”.

El gobierno cubano autorizó su salida del país a solicitud de Estados Unidos y Ferrer aceptó el exilio forzado para proteger a su esposa e hijos de las amenazas y torturas del régimen, según relató en una carta abierta.

La organización declaró a Ferrer preso de conciencia en tres ocasiones y ha denunciado que sus procesos legales son infundados y arbitrarios y son parte de los mecanismos del régimen para acallar las voces disidentes.

Casi seis meses después de que el Tribunal Supremo revocara la libertad condicional otorgada a Ferrer en virtud del compromiso adquirido por Miguel Díaz-Canel con el Vaticano, el opositor fue liberado de la cárcel y proscripto a Estados Unidos.

El organismo global ha divulgado que la persecución judicial contra Ferrer se encuadra en un contexto más amplio de represión contra opositores, periodistas independientes y defensores de derechos humanos en la isla.

“Reiteramos que el caso de José Daniel no es un caso aislado, que forma parte de un patrón de silenciamiento y represión a la disidencia que hace que se utilice a la familia, se utilice la tortura para obligar a las personas a irse del país y abandonar su lucha y abandonar sus sueños”.

Cilano indicó que este 13 de octubre, fecha en que el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) salió de Cuba al exilio forzado es un momento de sentimientos encontrados:

“Además, recordar que José Daniel sale hoy de la cárcel, pero hay decenas de personas que continúan en cárceles injustas, en Cuba por ejercer sus derechos humanos, por oponerse a políticas estatales, personas que nunca han debido estar presas, como nunca debió haber estado preso en José Daniel”.