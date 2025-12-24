Consejo para la Transición Democrática de Cuba renueva su directiva

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC) anunció la conformación de su nueva directiva para el período 2026-2028, tras la realización de un proceso electoral interno que fue calificado como abierto, plural y transparente por sus organizadores.

En declaraciones a Martí Noticias, el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, electo presidente del CTDC, explicó que las elecciones correspondían originalmente a finales de 2024, pero debieron posponerse debido a las difíciles circunstancias que enfrenta la organización, entre ellas la prisión de dos de sus principales líderes. Uno de ellos, José Daniel Ferrer, fue liberado y forzado al exilio, mientras que el otro, Félix Navarro Rodríguez, permanece encarcelado.

Cuesta Morúa subrayó que, aun en condiciones adversas, el Consejo decidió avanzar con el proceso electoral como un ejercicio esencial de aprendizaje democrático.

“La democracia no es una teoría, es una práctica”, afirmó, y destacó la importancia de predicar con el ejemplo en medio de un contexto que calificó como “anormal”, marcado por la ausencia de libertades políticas en Cuba.

Según el dirigente, el proceso garantizó principios fundamentales del ejercicio democrático, como la transparencia, la pluralidad, el derecho al voto directo y secreto, y la posibilidad de que los electores expresaran sus preferencias dentro de un espacio compuesto por organizaciones y personas de diversas corrientes.

De acuerdo con la nota informativa emitida por la Comisión Electoral del CTDC, las votaciones se realizaron entre el 11 y el 15 de diciembre, con cierre a la medianoche del último día. De un padrón electoral de 46 personas con derecho al voto, participaron 29, lo que representa un 63 por ciento de asistencia, pese a las limitaciones de comunicación y a un entorno que según el Consejo no favorece la libre expresión ciudadana.

Como resultado del proceso, la nueva Ejecutiva del CTDC quedó integrada por Manuel Cuesta Morúa como presidente. Le acompañan como vicepresidentes dentro de Cuba Osvaldo Navarro Veloz, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, Marthadela Tamayo González y Félix Navarro Rodríguez, este último actualmente en prisión. En el exterior, las vicepresidencias recaen en Elena Larrinaga de Luis e Iris Ruiz Hernández.

Cuesta Morúa enfatizó que el Consejo concibe el liderazgo como un ejercicio colectivo y no personalista. Señaló que las decisiones se toman en equipo y que la pluralidad de voces es uno de los valores que el CTDC busca preservar y fortalecer en esta nueva etapa.

En cuanto a las prioridades del organismo, el dirigente indicó que el trabajo del Consejo se articula en tres líneas fundamentales: la exigencia de una amnistía para los presos políticos, el impulso de asambleas ciudadanas como vía para que la población asuma un papel activo en el destino del país, y la promoción de un clima de no violencia. “En un clima de violencia no florece la democracia”, afirmó.

La nueva Ejecutiva asumirá formalmente sus funciones el próximo 10 de enero, fecha en la que la Comisión Electoral presentará un informe detallado del proceso. El CTDC reiteró que sus objetivos centrales siguen siendo el respeto a los derechos humanos, el establecimiento del Estado de derecho, la restauración de la soberanía popular y la democratización de Cuba.