"Pidamos por la libertad de Cuba”: carta navideña del preso político Jorge Bello

El preso político cubano Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, envió una carta de felicitación navideña desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

El mensaje, fechado el 23 de diciembre de 2025, está dirigido “a todos mis hermanos cubanos” y fue enviado a Martí Noticias por su madre, Martha Domínguez.

“Desde el presidio político cubano, les deseo una feliz Navidad a mi amado pueblo cubano”, expresa Bello en la carta, en la que reconoce que las actuales circunstancias sociales y económicas del país hacen especialmente difíciles las celebraciones de fin de año, pero llama a no perder la fe ni la esperanza.

En su mensaje, el prisionero político invita a los cubanos a unirse en oración por la libertad de la Isla y por todos los presos políticos.

“Pidamos en oración juntos por la libertad de Cuba, los presos políticos y porque muy pronto salgamos de esta pésima situación en la que se encuentra sumida nuestra Patria”, señala.

Bello dedica además palabras especiales a su familia, amigos en el exilio y en Cuba, a los familiares de los presos políticos y a quienes, dentro y fuera del país, defienden una Cuba libre de dictadura. “Feliz Navidad Cuba”, concluye.

Jorge Bello Domínguez se encuentra encarcelado en la prisión de Guanajay tras haber sido condenado por su participación en las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021 en el municipio de Güira de Melena. En agosto de 2022, el Tribunal Supremo Popular ratificó la sentencia de 15 años de privación de libertad.

Según el fallo judicial, Bello fue declarado culpable de presuntos delitos de sabotaje, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza, cargos que organizaciones de derechos humanos y activistas independientes consideran parte de un proceso judicial utilizado para castigar la protesta pacífica.