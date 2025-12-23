Esposa de preso político denuncia irregularidades para solicitar licencia extrapenal por motivos de salud

Getting your Trinity Audio player ready...

La esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso denunció graves irregularidades en el proceso para solicitar una licencia extrapenal por motivos de salud ante el Tribunal Provincial Popular de Holguín, en un trámite que, asegura, pone en riesgo la vida de su esposo.

En declaraciones a Martí Noticias, Mailín Rodríguez Sánchez explicó que había acudido al tribunal para presentar la solicitud debido al delicado estado de salud de su esposo, agravado tras una huelga de hambre de 40 días.

“Me dirigí hacia el tribunal para poner el extrapenal a Yosvany por problemas de salud, ya que estuvo en peligro para su vida, pero allí no recibí ningún comprobante. Solo me dijeron que dentro de 90 días recibiría respuesta, si era positiva o negativa”, declaró.

Rodríguez Sánchez afirmó que ni ella ni García Caso han tenido acceso al expediente médico completo, ni a los resultados de los análisis, ni en el hospital ni en la prisión.

“No hemos recibido ninguna notificación sobre su estado de salud”, señaló.

La denuncia fue respaldada por la organización Cubalex, que alertó sobre violaciones al debido proceso.

“Al no existir un documento que demuestre la fecha de presentación, el tribunal bloquea la posibilidad de que la familia pueda reclamar o interponer recursos legales una vez vencidos los términos establecidos por ley”, explicó Alain Espinosa, abogado de la organización.

Cubalex advirtió que estas prácticas no son simples fallos administrativos, sino irregularidades que retrasan un trámite urgente del que depende la vida de una persona bajo custodia del Estado.

García Caso cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.