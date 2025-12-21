Cubalex denuncia condiciones carcelarias de preso político tras 40 días en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Yosvany Rosell García Caso continúa en estado delicado de salud tras ser devuelto a prisión después de concluir una huelga de hambre de 40 días, denunció el centro de asesoría legal Cubalex.

"Permanece aislado, sin acceso a información, con alimentación deficiente y limitado acceso al agua, condiciones que comprometen gravemente su recuperación", dijo la organización independiente en un comunicado.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, informó que pudo visitarlo el 17 de diciembre en la Prisión Provincial de Holguín, donde constató un marcado deterioro físico. “Está muy pálido y visiblemente delgado”, relató, y añadió que sufre problemas estomacales que atribuyó al consumo de agua no potable dentro del penal.

Rodríguez Sánchez denunció además que la familia permaneció varios días sin información sobre el estado del preso, luego de que las autoridades penitenciarias le negaran comunicación telefónica tras su traslado del hospital a la prisión el 12 de diciembre.

Su esposa dijo además que, al regresar al penal, García Caso permaneció un día plantado en protesta, luego de que las autoridades se negaran a atender sus exigencias. El estado de salud del recluso, afirmó Cubalex, se ha visto seriamente agravado por las condiciones de reclusión y la falta de atención médica adecuada, por lo que su vida continúa en riesgo.

La mujer dijo a Martí Noticias esta semana que las autoridades se niegan a entregar a la familia los resultados de los exámenes médicos realizados a su esposo durante su ingreso hospitalario.

“Hemos pedido los análisis y los resultados, y no recibimos respuesta. Solo será dada la respuesta a las personas de cárceles y prisiones. Ni él, ni yo, ni la familia tenemos respuesta de qué consecuencias pudo haber traído el prolongado ayuno”, declaró.

García Caso cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El 19 de noviembre fue ingresado en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, desde donde fue trasladado a la Sala de Terapia Intermedia, reportado durante más de dos semanas en estado “crítico” y con “pronóstico reservado”.

Tras deponer la huelga de hambre fue regresado al sistema penitenciario pocos días después.