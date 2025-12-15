Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Yosvany Rosell García Caso fue regresado el sábado hacia la prisió El Yayal, a solo diez díaz de haber concluido una huelga de hambre que duró 40 días.

Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, lamentó la decisión de las autoridades penitenciarias.

"Desde el miércoles pasado no veo a Yosvany. El sábado, 12 de diciembre, fue trasladado ya para la prisión. Muy pronto, para mi criterio, ya que Yosvany tuvo un proceso de 40 días en huelga de hambre, en riesgo para su vida", dijo este domingo a Martí Noticias.

Rodríguez Sánchez opinó que la recuperación de su esposo en el hospital debió tomar más tiempo. "Desgraciadamente, no dependemos de nosotros, sino de personas inhumanas, de personas que no tienen conciencia y que no valoran ni la vida".

Sobre el estado de salud actual del prisionero político, señaló que las autoridades se niegan a dar a conocer a la familia el resultado de los exámenes médicos practicados a García Caso en el hospital.

"Hemos pedido análisis, y los resultados, y él personalmente los pidió porque el miércoles me lo comentó, y no recibimos respuesta. Solo será dada la respuesta a las personas de cárceles y prisiones. Ni él, ni yo, ni la familia tenemos respuesta de qué consecuencias, afectaciones pudo haber traído [el prolongado ayuno al que se sometió]. No hemos visto nada", aseguró Rodríguez Sánchez.

García Caso, quien cumple una sanción de 15 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, había sido admitido el 19 de noviembre en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín. Luego fue trasladado a la Sala de Terapia Intermedia y reportado en estado "crítico" y con "pronóstico reservado" durante más de dos semanas. El 1 de diciembre depuso la huelga y días después fue regresado a la sala de penados.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)