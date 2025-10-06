Familiares de José Daniel Ferrer denuncian manipulaciones del régimen a cambio de su exilio

Getting your Trinity Audio player ready...

La salida al exilio del líder opositor en prisión política, José Daniel Ferrer no ha podido concretarse debido a presiones del régimen cubano para obtener "beneficios" a cambio de su destierro, denunciaron familiares.

Ferrer reveló en una carta hecha pública la semana pasada que aceptará marcharse al exilio tras meses de torturas, amenazas y presiones ejercidas por las autoridades contra él y su familia.

"Decirles que aun no tenemos la seguridad de que finalmente se concrete dicha determinación ya que la dictadura Castro-Canel comunista ha hecho lo posible e imposible para obtener ciertos beneficios que obviamente no han logrado, ni lograran", dijo este domingo en redes sociales la hermana del opositor encarcelado, Ana Belkis Ferrer García.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, que durante años se resistió a las propuestas de la dictadura cubana de exiliarse a cambio de su liberación, decidió ceder ante las amenazas directas contra su familia.



“Lo amenazaron con encarcelar a toda su familia y con llevarse a su bebé a un albergue de acogida revolucionaria”, dijo el hermano del preso político, Luis Enrique Ferrer, en entrevista con el periodista Mario Vallejo.

"Prefieren, o matarlo en prisión o que acepten el exilio, no hay otra opción", añadió.

Ferrer, prisionero político de larga data, con varias condenas por su activismo, señaló en la carta escrita desde su celda, que ha sido sometido durante años a "brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" con el propósito de doblegarlo.

Incluso ahora, luego de acceder a su salida al exilio, el opositor seguiría bajo las presiones y amenazas de sus carceleros, que intentan manipularlo para que pida un "diálogo" entre Cuba y Estados Unidos.



"José Daniel lo ha dejado claro: prefiere morir en prisión antes que rendirse. Su decisión de salir de Cuba fue tomada por amor a su familia, no por aceptar los juegos sucios del régimen", dijo su esposa, la doctora Nelva Ortega, en entrevista la semana pasada con el periodista de Martí Noticias Mario Pentón.

"La dignidad no tiene precio alguno y los valores y principios no son negociables", recalcó este domingo en Facebook su hermana Ana Belkis.