Ferrer "continúa hacinado en el mismo destacamento preparado para torturarle", denuncia su familia

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), continúa en condiciones “inhumanas” en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, pese a haber cumplido la condena de cuatro años que le fue impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Su hermana, Ana Belkis Ferrer, dijo que durante la visita conyugal del 5 de septiembre su cuñada, Nelva Ismarays Ortega, lo encontró “delgado y pálido”, con tos persistente, dolor en los oídos, lesiones en la piel producto de hongos, picaduras de insectos y el calor excesivo, así como infección en el dedo pulgar de un pie".

Según explicó, su hermano permanece hacinado en un destacamento “preparado para torturarlo”, sin adecuada asistencia médica.

“Trata de sobrevivir con lo que algunos pocos reclusos solidarios le pueden brindar”, afirmó.

"Continúan robándole los alimentos y productos de higiene de la jaba" y "bajo amenazas de repetirle las mismas crueles y extremas torturas implementadas en los meses de julio y agosto".

En ese periodo el líder opositor fue víctima de brutales golpizas por parte de oficiales del penal y presos comunes, que su familia denuncia que están al servicio de la Seguridad del Estado.

José Daniel Ferrer, uno de los 75 disidentes encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 y declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, ha pasado más de una década de su vida en prisión.

Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado reiteradamente preocupación por su situación.

En enero pasado, fue excarcelado tras los acuerdos del régimen con el Vaticano pero apenas tres meses después las autoridades lo regresaron a prisión.