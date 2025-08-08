CIDH expresa preocupación por los presos políticos cubanos Ferrer y Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez.

"Permanecen detenidos y son beneficiarios de medidas cautelares, respecto de las cuales el Estado no ha respondido a las solicitudes de información", indicó la CIDH en una publicación en redes sociales

Ferrer y Navarro fueron excarcelados en enero pasado tras conversaciones entre el régimen de La Habana y el Vaticano pero tres meses después las autoridades le revocaron la libertad condicional a ambos porque supuestamente "incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos".

"La CIDH condena el uso de detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con el gobierno y recuerda al Estado su obligación de garantizar un trato humano a todas las personas bajo su custodia", cuestionaron.

Recientemente Ferrer fue víctima de golpizas, aislamiento, negación de atención médica, alimentación forzada violenta y amenazas de muerte contra él y su familia.

En declaraciones recientes a Martí Noticias su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, dijo que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), sobrevive en condiciones crueles, inhumanas y degradantes"

Tras su última huelga en la cárcel, en la que estuvo dos semanas sin ingerir alimentos, Ferrer le contó a su esposa que estaba rodeado de plagas y sin atención médica y que sufre fuertes dolores de cabeza, lesiones en la piel y molestias auditivas graves.

En el caso de Navarro, la CIDH denunció fallta de atención médica adecuada, pese a su edad avanzada y enfermedades crónica.

Recientemente el Centro de Denuncias de la Fundación Para la Democracia Panamericana redactó un informe detallado requiriendo “el refuerzo inmediato de las medidas cautelares y acciones concretas de protección ante la creciente incertidumbre sobre su salud y las condiciones de reclusión”.