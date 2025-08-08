Enlaces de accesibilidad

Derechos Humanos

CIDH expresa preocupación por los presos políticos cubanos Ferrer y Navarro

A finales de abril, el régimen cubano encarceló nuevamente y revocó la libertad condicional a los líderes de la oposición José Daniel Ferrer (izq.) y Félix Navarro. (Fotos: Facebook y X)
"Permanecen detenidos y son beneficiarios de medidas cautelares, respecto de las cuales el Estado no ha respondido a las solicitudes de información", indicó la CIDH en una publicación en redes sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez.

Ferrer y Navarro fueron excarcelados en enero pasado tras conversaciones entre el régimen de La Habana y el Vaticano pero tres meses después las autoridades le revocaron la libertad condicional a ambos porque supuestamente "incumplieron lo establecido en la ley durante el período de prueba al que estaban sujetos".

"La CIDH condena el uso de detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con el gobierno y recuerda al Estado su obligación de garantizar un trato humano a todas las personas bajo su custodia", cuestionaron.

Recientemente Ferrer fue víctima de golpizas, aislamiento, negación de atención médica, alimentación forzada violenta y amenazas de muerte contra él y su familia.

En declaraciones recientes a Martí Noticias su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, dijo que el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), sobrevive en condiciones crueles, inhumanas y degradantes"

Tras su última huelga en la cárcel, en la que estuvo dos semanas sin ingerir alimentos, Ferrer le contó a su esposa que estaba rodeado de plagas y sin atención médica y que sufre fuertes dolores de cabeza, lesiones en la piel y molestias auditivas graves.

En el caso de Navarro, la CIDH denunció fallta de atención médica adecuada, pese a su edad avanzada y enfermedades crónica.

Recientemente el Centro de Denuncias de la Fundación Para la Democracia Panamericana redactó un informe detallado requiriendo “el refuerzo inmediato de las medidas cautelares y acciones concretas de protección ante la creciente incertidumbre sobre su salud y las condiciones de reclusión”.

