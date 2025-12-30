Getting your Trinity Audio player ready...

La ciudad de Matanzas sufre prolongadas interrupciones en el servicio de abasto de agua, que afecta de manera crítica a diversos sectores. Los repartos más golpeados son Versalles y Naranjal Norte.

“Una desgraci. Tengo 84 años y jamás en la vida yo había visto esto; hasta tres semanas sin agua”, dijo a Martí Noticias un vecino de Versalles.

Según explica, quejarse por los canales habilitados por las autoridades locales es "por gusto".

En Naranjal Norte, no hay presión alguna en el suministro de agua potable. Ania, vecina de la zona, explicó que la poca que llega no alcanza los niveles superiores de los edificios.

“Vivo en un apartamento y ni sé cuándo llega. La ponen cuando quieren y muchas veces no llega ni al primer piso. Es horrible”, comentó.

De acuerdo con información del periódico provincial Girón, el sistema hidráulico requiere entre 16 y 24 horas de bombeo ininterrumpido para estabilizar las presiones en la red. No obstante, las afectaciones eléctricas limitan la operatividad. Los disparos en el fluido y la inestabilidad del voltaje han provocado averías en los motores de bombeo.

La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Matanzas informó que sus brigadas trabajan en la recuperación de equipos y en los salideros de gran escala. Martí Noticias intentó contactar con la oficina de atención a la población del Gobierno provincial, sin obtener respuesta.

En el ámbito sanitario, la prensa oficial reportó más de 3.100 atenciones médicas por infecciones respiratorias agudas durante la última semana. Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene de Matanzas, indicó que, aunque no hay casos graves, existe un incremento de padecimientos, especialmente en el municipio de Jovellanos.

Como medida de refuerzo, se ha implementado el uso obligatorio de mascarillas en las consultas de centros de salud pública. Eloy, residente de Jovellanos, corroboró la situación loca.

“Dicen que eso está malo", indicó.

La actual crisis de salud pública en Cuba es mucho más severa de lo que el régimen reconoce, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), publicado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.

El estudio expone que las muertes provocadas por el chikungunya y otros virus que circulan en la isla podrían ascender a 8.700.