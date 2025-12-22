Alarma en Mir, Holguín: Vecinos exigen acción ante brote de dengue y chikungunya

Getting your Trinity Audio player ready...

La alarmante incidencia de contagios por arbovirus, como el dengue y chikungunya, que experimenta la comunidad de Mir, en el municipio Calixto García de la provincia Holguín, impulsó al activista Osmani Pérez Ferraz a divulgar una carta abierta en la que critica la inacción de las autoridades.

“Es una situación crítica. Yo me enfermé con el virus y mi mamá se salvó de milagro, por poco se me muere, porque no hay condiciones. Aquí hay un policlínico en el que no hay nada, no hay ambulancia. Si las personas enferman, tienen que ir en un carretón de aquí a Buenaventura porque no hay transporte, no hay medicina, no hay reactivos. No han traído nada de lo que sirve para combatir el virus”, dijo a Martí Noticias.

La proliferación de arbovirosis en Mir, como en el resto de Cuba, se debe a una combinación de factores climáticos, como las frecuentes lluvias y las altas temperaturas que favorecen al mosquito Aedes aegypti, y ambientales, como la falta de saneamiento y el almacenamiento inadecuado del agua que da lugar al aumento de criaderos.

“Lo principal es por la suciedad que hay aquí. En Comunales queda un trabajador y el jefe. Aquí la empresa de Comunales es un carretón y dos bueyes y el único trabajador que queda lleva tres meses sin cobrar. Si tú quieres votar tu basura, tienes que pagarle a alguien. Desde el ciclón Melisa, está toda la basura en las calles”.

A esto se añaden el déficit de insumos e insecticidas, y un sistema sanitario en franco deterioro.

“Tampoco fumigan y todos los días a las 6 de la tarde hasta la una, o las dos de la mañana, se llevan la corriente. El agua a veces viene cada 13 días, 14 días. Las tuberías que la transportan, están rotas. El agua, a veces la ponen hasta sin cloro con sabor a pescado muerto. El que no tenga tanque de agua, no le alcanza para el ciclo, que ha habido hasta un mes sin agua porque se rompe la turbina”.

En su carta de denuncia, dirigida al Ministerio de Salud Pública de Cuba, Amnistía Internacional y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el activista mírense verificó la muerte de al menos cinco personas.

Otra residente del poblado, Maricela Peñalver, coincidió con lo descrito por el activista: “Hay un virus que casi todo el mundo lo ha cogido. De muertos no te sé decir porque, sé que los ha habido, pero no sé cuántos. También pasa que personas que contraen esa enfermedad, tienen enfermedades de base o una alimentación mala y cuando esa enfermedad ataca, pueden morir”.

“Pero no habrá mejoría hasta que no amaine la plaga de mosquitos, pero nada más han fumigado una sola vez, cuando comenzó a ponerse duro el problema de los contagios y si, mandaron hacer pesquisas, pero hasta ahí”.

Sin embargo, los enfermos evitan acudir a los centros médicos debido al colapso de los servicios de salud, la falta de reactivos para pruebas diagnósticas y la falta de suministros básicos.

“No van porque hay que comprarlo todo en la calle. Se quedan en la casa y cuando ya se agravan y acuden al médico, no tienen solución”, señaló Peñalver.

La vecina del poblado, de alrededor de 7 mil habitantes, agregó que los enfermos “se cuidan con lo que tienen, con lo que pueden, al que le regalan una pastilla y el que no tiene que sacar de la chequera para comprar un paracetamol de 500 pesos”.

Ante esa emergencia, Pérez Ferraz, miembro del Movimiento Cubano Reflexión, solicita la intervención inmediata de las autoridades sanitarias nacionales, el apoyo internacional para garantizar medicamentos, alimentos y control epidemiológico y una supervisión de organismos de derechos humanos para asegurar el respeto a la vida y la dignidad de los habitantes del pueblo.

El estatal Canal Caribe informó que el alto número de contagios de arbovirus en el municipio holguinero de Velasco obligó al gobierno a destacar alrededor de un centenar de profesionales y estudiantes de la salud en la localidad para colaborar en la asistencia médica y desarrollar un control vectorial intensivo.

Los estudiantes realizaron pesquisas casa por casa para identificar pacientes con síntomas, determinar quiénes requerían evaluación médica más profunda y organizar seguimiento clínico, de acuerdo con la narrativa institucional. También se efectuaron fumigaciones en viviendas y espacios públicos.

Sin embargo, Solania Cruz, una residente de Velasco, negó haber visto indicios de la campaña sanitaria en su localidad.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) aseguró el viernes que “va hacia un control” de la epidemia de dengue y chikungunya que ha dejado ya 55 muertos, y decenas de miles de casos en la isla.