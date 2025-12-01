República Dominicana refuerza control sanitario tras casos de chikungunya importados desde Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades sanitarias en la República Dominicana están en alerta tras la detección de tres casos de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba.

Los casos fueron detectados el jueves pasado y desde entonces, el Ministerio de Salud Pública mantienen estrictos controles sanitarios en el aeropuerto Joaquín Balaguer de Santo Domingo, según informa el periódico dominicano El Nuevo Diario.

Cada viajero que llega a la capital quisqueyana desde la vecina Cuba es objeto de una evaluación por parte del personal médico, con el objetivo de identificar posibles síntomas.

En las entrevistas, las autoridades averiguan la ubicación reciente en el territorio cubano y el lugar donde permanecerán en República Dominicana.

Si durante la evaluación se detecta alguna señal asociada a la enfermedad, el caso es notificado de inmediato al Ministerio de Salud Pública.

Cuba vive una situación epidemiológica sin precedentes por la presencia masiva de varios arbovirus, no sólo chikungunya, sino también dengue y oropouche, entre otros, que han dejado al menos 33 muertos, 21 de ellos menores de edad, según cifras oficiales del régimen cuya exactitud es cuestionada por opositores y observadores independientes.

El ministro dominicano de Salud Pública, Víctor Atallah, reiteró que los tres casos confirmados fueron introducidos al país y enfatizó que no existe circulación local del virus.

Asimismo, Atallah destacó la efectividad del sistema de vigilancia epidemiológica y llamó a la población a mantener la calma.

El virus de chikungunya, transmitido por la picadura de mosquitos, provoca fiebre alta repentina, fuertes dolores articulares, cansancio extremo, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, molestias oculares, náuseas y vómitos.