España recomienda "abstenerse de viajar a Cuba"

Las autoridades españolas emitieron una advertencia de viaje a Cuba, debido a la situación epidemiológica que vive la isla, la precariedad del sistema de Salud Pública y el repunte de enfermedades de transmisión sexual.

En un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Sanidad, se pide a los ciudadanos españoles que se abstengan de viajar a Cuba, si no están vacunados contra el chikungunya, el dengue y la hepatitis A, y no cuentan con un seguro médico con cobertura para evacuación de emergencia.

“Cuba padece en estos momentos una grave epidemia, con brotes simultáneos de diversas enfermedades víricas trasmitidas por mosquitos. Destacan el dengue, el oropuche, el zika y, en especial, el chikungunya, el más extendido, con 42,000 casos reconocidos por el gobierno. Es una enfermedad que provoca dolores articulares inhabilitantes durante semanas, cuando no meses, y que puede dejar secuelas crónicas”, resalta la declaración.

La medida ocurre luego de que se detectaran numerosos casos de españoles diagnosticados con chikungunya, a su regreso, tras visitar Cuba.

Actualmente, la única vacuna contra el chikungunya disponible en España es Vimkunya, desarrollada por la farmacéutica Bavarian Nordic, que se vende a un costo de unos 190 euros.

La nota del Ministerio de Asuntos Exteriores aclara que no hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a Cuba, pero resulta conveniente vacunarse contra esos virus y enfermedades que circulan masivamente en la isla y que han dejado, según cifras oficiales del régimen, 55 fallecidos y miles de contagiados.

Asimismo, advierte que la crítica escasez de medicamentos en la isla hace aconsejable viajar provisto de un pequeño botiquín con sales de rehidratación oral, analgésicos, antibióticos genéricos, antidiarreicos, antihistamínicos, desinfectante y apósitos.

Esta advertencia sobre los peligros de viajar a Cuba por la complicada situación epidemiológica se suma a declaraciones similares emitidas en días recientes por la Unión Europea y Canadá.



La Cancillería española también alerta a sus ciudadanos que en Cuba las instalaciones sanitarias padecen carencias de suministros médicos y están lejos de los estándares de España y que los extranjeros en Cuba deben pagar las consultas y tratamientos médicos de modo inmediato y mediante tarjeta de crédito en divisa.

"Las autoridades cubanas prohíben a los extranjeros abandonar el país mientras tengan pendiente un pago en concepto de asistencia sanitaria", aclaran.

Por otra parte, advierten que la escasez de preservativos en Cuba ha provocado "un repunte de las enfermedades de transmisión sexual".