Desmantelan en España red fraudulenta que desviaba dinero a Cuba  y otros países

La Policía Nacional de España (PNE) desmanteló una red criminal que desviaba a Cuba y otros países, dinero de fondos públicos obtenido de manera fraudulenta.

La prensa española resalta los pormenores de la llamada Operación Rapax, que llevó al arresto de cinco personas en la ciudad de Cádiz, en Andalucía, quienes obtuvieron de forma ilícita unos siete millones de euros de ayudas públicas del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), perteneciente al Ministerio de Industria.

Según la investigación, los sospechosos, cuyas identidades no han sido reveladas, presentaron solicitudes de subvenciones a través de dos sociedades mercantiles que, aunque formalmente distintas, estaban interconectadas.

Para acceder a los fondos, habrían aportado documentación falsa con la que simulaban inversiones industriales que nunca llegaron a realizarse.

Una vez concedidas las ayudas, el dinero fue canalizado mediante un entramado compuesto por más de 15 empresas, tanto en España como Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudita, que daban una apariencia de legalidad a los movimientos financieros.

Como parte de la operación Rapax se procedió al congelamiento de 48 cuentas bancarias y se incautaron más de 80 mil euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación financiera.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material intervenido.