Esposa de José Daniel Ferrer: “Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado en condiciones extremas, ha decidido aceptar la posibilidad de salir al exilio para proteger a su esposa e hijos, según confirmó su esposa, Nelva Ismaray Ortega, en entrevista con Martí Noticias.

Sin embargo, el régimen cubano no ha concretado su salida ni ha entregado la documentación necesaria, manteniendo al fundador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) bajo lo que su familia describe como “presión psicológica y tortura sistemática”.

“Esta decisión la tomó por la seguridad de su familia y por todo el horror que ha vivido en prisión. Lo han golpeado, humillado, amenazado y privado hasta de alimentos y medicinas. Ha tenido que sobrevivir en condiciones infrahumanas, junto a delincuentes comunes y bajo la vigilancia de oficiales del Estado”, afirmó Ortega.

“Desde hace meses estamos a la espera de que le den una fecha para salir, pero siguen reteniendo nuestros documentos y presionándolo para que haga declaraciones favorables a un diálogo entre el régimen y Estados Unidos, algo que él no aceptará”, añadió.

La esposa de Ferrer denunció que las autoridades penitenciarias han intentado grabar videos y fabricar escenas para desacreditar al opositor. Incluso, asegura, quisieron manipular la fecha de su boda para que coincidiera con la del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

“Todo ha sido sucio, todo ha sido juego para manchar nuestra dignidad. Aún en estas condiciones, él sigue firme en sus principios y no va a claudicar”, aseguró la esposa del líder de UNPACU.

En su última visita al penal, Ortega vio a Ferrer “pálido, con muchas secuelas de torturas y picaduras de chinches” y relató que las lluvias han inundado su celda, empapando todas sus pertenencias. Según dijo, el opositor pasa días sin recibir sol ni atención médica.

“Él prefiere morir antes que rendirse, pero la situación es límite. Esta semana el régimen debe decidir si le permite salir del país; de no hacerlo, él aceptará quedarse en prisión”, advirtió.

La carta manuscrita de Ferrer, publicada en redes sociales, denuncia las torturas y amenazas en su contra y deja claro que solo saldrá de Cuba “con la dignidad y el honor en alto”.

Para Ortega, esa frase resume el momento que vive la familia: “Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”.