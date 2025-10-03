Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Esposa de José Daniel Ferrer: “Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”

Nelva Ortega, esposa del líder opositor y prisionero político cubano José Daniel Ferrer.
Nelva Ortega, esposa del líder opositor y prisionero político cubano José Daniel Ferrer.

Sumario

  • El régimen cubano no ha concretado la salida del país del preso político José Daniel Ferrer, ni entregado la documentación necesaria, manteniéndolo bajo lo que su familia describe como "presión psicológica y tortura sistemática".
  • Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, denunció que Ferrer es víctima de golpizas, amenazas y privaciones de todo, y que las autoridades intentan desacreditarlo mediante videos manipulados y fabricaciones, incluso vinculando su boda con el natalicio de Fidel Castro.
Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, encarcelado en condiciones extremas, ha decidido aceptar la posibilidad de salir al exilio para proteger a su esposa e hijos, según confirmó su esposa, Nelva Ismaray Ortega, en entrevista con Martí Noticias.

Sin embargo, el régimen cubano no ha concretado su salida ni ha entregado la documentación necesaria, manteniendo al fundador de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) bajo lo que su familia describe como “presión psicológica y tortura sistemática”.

“Esta decisión la tomó por la seguridad de su familia y por todo el horror que ha vivido en prisión. Lo han golpeado, humillado, amenazado y privado hasta de alimentos y medicinas. Ha tenido que sobrevivir en condiciones infrahumanas, junto a delincuentes comunes y bajo la vigilancia de oficiales del Estado”, afirmó Ortega.

“Desde hace meses estamos a la espera de que le den una fecha para salir, pero siguen reteniendo nuestros documentos y presionándolo para que haga declaraciones favorables a un diálogo entre el régimen y Estados Unidos, algo que él no aceptará”, añadió.

La esposa de Ferrer denunció que las autoridades penitenciarias han intentado grabar videos y fabricar escenas para desacreditar al opositor. Incluso, asegura, quisieron manipular la fecha de su boda para que coincidiera con la del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

“Todo ha sido sucio, todo ha sido juego para manchar nuestra dignidad. Aún en estas condiciones, él sigue firme en sus principios y no va a claudicar”, aseguró la esposa del líder de UNPACU.

En su última visita al penal, Ortega vio a Ferrer “pálido, con muchas secuelas de torturas y picaduras de chinches” y relató que las lluvias han inundado su celda, empapando todas sus pertenencias. Según dijo, el opositor pasa días sin recibir sol ni atención médica.

“Él prefiere morir antes que rendirse, pero la situación es límite. Esta semana el régimen debe decidir si le permite salir del país; de no hacerlo, él aceptará quedarse en prisión”, advirtió.

La carta manuscrita de Ferrer, publicada en redes sociales, denuncia las torturas y amenazas en su contra y deja claro que solo saldrá de Cuba “con la dignidad y el honor en alto”.

Para Ortega, esa frase resume el momento que vive la familia: “Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”.

  • 16x9 Image

    Mario J. Pentón

    Mario J. Pentón es un periodista multimedios de Martí Noticias. Egresado de la Universidad de Cienfuegos en la carrera de Comunicaciones, se inició como corresponsal del diario independiente 14ymedio y luego en los diarios el Nuevo Herald y el Miami Herald. En los Estados Unidos también ejerció como reportero de América TeVé, canal 41 de Miami, y conductor radial en América Radio. Su trabajo en temas de inmigración y asuntos sobre Cuba le ha ganado una fiel audiencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. 

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG