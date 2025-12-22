Miami-Dade revoca licencias comerciales a empresas vinculadas al comercio con Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez, anunció este lunes la revocación inmediata del Impuesto Local de Negocios a varias empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen de La Habana.

Fernández informó que su oficina inició hace semanas una investigación formal y envió notificaciones a decenas de compañías para que demostraran que contaban con autorización federal válida para realizar transacciones relacionadas con Cuba.

Según el comunicado, aquellas que no respondieron o no lograron acreditar licencias emitidas por agencias federales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), quedaron sujetas a la revocación de sus licencias locales para operar en el condado.

“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener a un régimen que reprime a su pueblo y viola la ley federal”, afirmó Fernández y subrayó que la medida se basa en el cumplimiento del estado de derecho y en la aplicación de normas estatales y locales vigentes.

De acuerdo con la información oficial, el proceso incluyó un período de debido proceso y comunicaciones formales adicionales antes de adoptar la decisión final. La revocación del Impuesto Local de Negocios implica que las empresas afectadas no pueden operar legalmente en el condado con efecto inmediato y quedan expuestas a sanciones adicionales si continúan sus actividades.

Fernández señaló que su postura también responde a consideraciones personales y políticas sobre la situación en la isla. “Conozco de primera mano el costo de los abusos de ese régimen y no permitiré que nuestra comunidad sea cómplice”, expresó.

La oficina del recaudador indicó además que las investigaciones continúan y que en las próximas semanas podrían adoptarse nuevas acciones de cumplimiento contra otras empresas que no se ajusten a los requisitos legales federales y locales.

Las empresas afectadas, citadas en el comunicado son:

* Havana Sky Travel Inc. (2 ubicaciones)

* AMZ Immigration and Multi-Services Corp.

* Global Cargo Corp

* Globi Multiservices Inc. d/b/a Globi Envios

* Managua Travel Agency Inc. d/b/a Cuba Travel & Services

* BM Envios Cargo Corp

* R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC

* Leafy Holidays Inc

* JM Services LLC

* Yumury Envios & Travel LLC (2 ubicaciones)

* Lucero Services Corp

* OMD Multiservices LLC d/b/a Martinair Travel

* JC Montoya Services Inc. * Latin Logistics LLC d/b/a Avianca Express

* Capote Express Inc

* Pocho Express LLC

* Xcellence Travel Inc

* Via Blanca Multiservice Inc.

* Tu Cuba Multiservices Corp

* Xael Charters Inc. (2 ubicaciones)