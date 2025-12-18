Testimonio desde Camagüey revela impacto humano de muertes por arbovirosis en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez, residente en Camagüey, explicó a Martí Noticias la dramática realidad que enfrentan las familias cubanas ante el aumento de muertes asociadas a arbovirosis, en medio de una profunda crisis sanitaria en el país.



Rodríguez relató que acompañó a una compañera de trabajo al cementerio tras el fallecimiento de su madre, una experiencia que describió como profundamente dolorosa. Según su testimonio, el lugar donde fue sepultada la mujer funcionaba prácticamente como una fosa común, con más de una docena de cuerpos depositados en huecos sin sellar.



“Era triste ver en lo que nos hemos convertido, incluso después de morir. No se puede ni siquiera enterrar a un familiar en un lugar digno, donde puedas ponerle flores”, expresó la periodista. Aseguró que muchos de los enterramientos se realizan sin condiciones mínimas, debido a la falta de cemento y materiales básicos.

La comunicadora explicó que los ataúdes se encuentran en un estado extremadamente precario, fabricados con cartón o madera de pino de baja calidad. Según dijo, con el paso del tiempo y la humedad, los restos terminan mezclándose, lo que hace imposible identificar a los fallecidos cuando se exhuman años después. “No sabes quién es quién”, afirmó.



El testimonio refleja una realidad que, según denuncias ciudadanas, se repite en distintas provincias del país, especialmente en zonas donde el acceso a bóvedas particulares es limitado o inexistente. “Es muy triste enterrar a nuestros familiares en esas condiciones”, comentó Rodríguez.



El miércoles, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, informó del fallecimiento de otras cinco personas en días recientes por dengue y chikungunya, la mayoría menores de edad. Con esta cifra, el número total de muertos por arbovirosis se eleva a 52, según datos oficiales, aunque organizaciones independientes alertan que podrían ser muchos más.

Miles de cubanos que han sobrevivido al dengue y la chikungunya reportan secuelas físicas y emocionales, como dolores articulares persistentes, pérdida de fuerza, problemas de visión y afectaciones auditivas.



Testimonios recogidos por Martí Noticias apuntan a hospitales saturados, escasez de analgésicos y antipiréticos, altas médicas apresuradas y una falta de seguimiento adecuado a pacientes.



La situación se ve agravada por problemas estructurales, como la acumulación de basura, fosas desbordadas y la escasez de agua potable, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor.