Movimientos en la cúpula del poder en Cuba: régimen 'libera' al presidente del Tribunal Supremo y otros altos cargos

En otra movida de fichas en las altas esferas del poder en Cuba, este jueves el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció ante el Parlamento la "liberación" del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, quien recientemente encabezó el proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil por cargos de espionaje y corrupción, condenado a cadena perpetua.

Ferro será sustituido por Óscar Manuel Silvera Martínez, hasta ahora ministro de Justicia. A su vez, Silvera será reemplazado en ese cargo por la viceministra primera de la cartera, Rosabel Gamón Verde, según se informó durante la sesión parlamentaria en una jornada marcada por relevos y renuncias en los principales órganos del Estado.

Este jueves también se dieron a conocer las "renuncias" como miembros del Consejo de Estado de Ricardo Rodríguez González, exvicepresidente de la oficialista Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y de Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). También dimitió a su escaño como diputado y a su membresía en el Consejo de Estado Homero Acosta Álvarez, quien se desempeñaba como secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Estos movimientos se producen días después de que Díaz-Canel afirmara, durante el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que la organización debía funcionar “de una manera distinta en estos tiempos”.

Un sobrino de los Castro en el Parlamento

En paralelo, la ANPP confirmó el nombramiento como diputado de Óscar Pérez-Oliva Fraga, actual ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro, lo que lo habilita formalmente para optar a la Presidencia de la República según los requisitos establecidos en la Constitución.

Pérez-Oliva Fraga, ingeniero electrónico de formación, ha desarrollado su carrera en áreas claves del aparato estatal. Ha ocupado cargos en empresas y entidades estratégicas como Maquimport y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, antes de asumir como viceministro primero y posteriormente como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera en mayo de 2024, tras la salida de Ricardo Cabrisas.

Las decisiones han generado reacciones críticas desde sectores opositores y del periodismo independiente. El líder opositor José Daniel Ferrer afirmó que se trata de “otra purga” dentro del sistema. “Los funcionarios van y vienen, así siempre ha sido desde 1959. Hasta que no caiga el régimen no habrá verdaderas soluciones”, sostuvo Ferrer, quien añadió que “solo la democracia, la división de los poderes del Estado y tribunales independientes e imparciales pueden dar lugar a una sociedad sana”.

Por su parte, el periodista e investigador José Raúl Gallego señaló que el nombramiento de Pérez-Oliva Fraga como diputado “cumple con las formalidades para poder ser designado presidente de la República en 2028”. No obstante, advirtió que “cualquiera que sea el nombrado por Raúl Castro o su grupo de poder será un designio ilegítimo que pasa por encima de la soberanía de los cubanos”.

La sesión ordinaria de final de año del Parlamento, que tradicionalmente se extiende durante dos o tres días con la presencia física de los diputados en La Habana, se celebra esta vez de forma reducida y por videoconferencia.