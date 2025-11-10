EEUU intensifica ofensiva contra el narcoterrorismo en el Pacífico con dos nuevos ataques

Getting your Trinity Audio player ready...

Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos ejecutó este domingo dos nuevos ataques contra embarcaciones "operadas por organizaciones terroristas designadas", como parte de la ofensiva militar contra el narcotráfico internacional, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.



Según información de inteligencia citada por Hegseth en un comunicado en X, las embarcaciones estaban vinculadas al tráfico ilícito de narcóticos, transportaban drogas ilegales y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico, en aguas internacionales del Pacífico Oriental.



"En cada embarcación se encontraban tres individuos identificados como narcoterroristas, resultando en un total de seis fallecidos. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante la operación", detalló el secretario de Guerra de EEUU.

La campaña contra el narcoterrorismo, iniciada en septiembre pasado, se basa en la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite el uso de fuerza militar sin aprobación del Congreso.

"Bajo el liderazgo del Presidente Trump, se continúa protegiendo la seguridad nacional y eliminando a estos terroristas de los carteles que buscan dañar a nuestro país y a nuestra gente", subrayó el secretario de Guerra.

El presidente Trump determinó que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga, organizaciones que ha designado como terroristas, según un memorando enviado por su administración al Congreso a principios de octubre.



Desde el 2 de septiembre, EEUU ha llevado a cabo al menos 18 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, destruyendo 17 barcos y un semisumergible, y dejando un saldo de 70 muertos. Entre los grupos señalados están el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, y otros cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.



Hegseth ha reiterado que estos grupos serán tratados como Al-Qaeda: “Los rastrearemos, mapearemos sus redes, los cazaremos y los eliminaremos”.