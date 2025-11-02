Asesinan a un alcalde en México que luchaba contra el narco

Getting your Trinity Audio player ready...

El alcalde Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros el sábado durante un acto público por el Día de los Muertos en el centro de la ciudad, perteneciente al estado mexicano de Michoacán.

El Gabinete de Seguridad federal detalló que, tras el ataque, dos personas fueron detenidas y uno de los presuntos agresores falleció en el lugar. Videos difundidos en redes sociales muestran a asistentes huyendo y escenas de confusión en la plaza donde se realizaba el evento.

Manzo, elegido en 2024 como candidato independiente, se había convertido en una figura polémica por su política de mano dura contra las bandas locales. En varias ocasiones se sumó a patrullajes municipales y, en transmisiones públicas, demandó una mayor intervención del gobierno federal contra los cárteles.

"Siempre fuiste esa opción que necesitaba México, comentó un joven en la transmisión en vivo del Festival de las Velas de Urupan.

Su asesinato ocurre semanas después de la detención en Uruapan de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, señalado por autoridades y medios como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona.

El gobierno federal y la Fiscalía de Michoacán activaron operativos en Uruapan tras el homicidio y dijeron que continuarán las pesquisas para esclarecer responsabilidades. La presidenta, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y prometió que “no habrá impunidad”.

"Mis pensamientos están con la familia y los amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos", escribió en X el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

"Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. Descanse en paz", agregó.