Confirman extradición a México y traslado a EEUU de jefe narco chino

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue extraditado a México este jueves, 23 de octubre, en respuesta a una solicitud formal de las autoridades de ese país, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Zhang, conocido como "Brother Wang", era considerado un objetivo prioritario por el gobierno de Estados Unidos por su presunta implicación en el tráfico internacional de fentanilo, una droga que ha generado una grave crisis de salud pública en América del Norte.

Zhang fue detenido en Cuba el 31 de julio de 2025 por los delitos de falsificación de documentos y tráfico de personas, según el Código Penal cubano, y permanecía bajo prisión provisional. Aunque el comunicado oficial del MINREX no menciona cargos por narcotráfico en territorio cubano, la Cancillería reconoció que Zhang estaba prófugo de las autoridades mexicanas, donde cumplía una condena por delitos vinculados al tráfico de drogas.

De acuerdo con fuentes oficiales mexicanas, tras su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia utilizando un pasaporte falso, pero fue rechazado y deportado a Cuba, donde fue arrestado.

Una investigación de la Fiscalía General de la República de México reveló que Zhang operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, con vínculos directos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambos catalogados como organizaciones terroristas por Washington. Se le acusa de haber lavado más de 150 millones de dólares para estas bandas criminales.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó a través de su cuenta en X que, tras ser extraditado desde Cuba, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue transferido a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, en el marco de una investigación que lo vincula con redes criminales de alto perfil.

La extradición de Zhang se produce en un contexto de creciente cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo relacionado con el tráfico de sustancias controladas como el fentanilo, que ha generado una crisis de salud pública en varios países.