EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder 'El Marro'

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, a quienes acusa de financiarse principalmente mediante el robo de combustible y petróleo en el estado mexicano de Guanajuato.

La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que incluyó al CSRL y a Yépez Ortiz en su lista de personas y entidades sancionadas. El Tesoro sostuvo que, pese a estar encarcelado desde 2020, El Marro continúa influyendo en las operaciones del grupo criminal mediante instrucciones transmitidas a través de abogados y familiares.

“El presidente Donald Trump prometió buscar la eliminación total de los cárteles para proteger al pueblo estadounidense”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar la decisión.

“Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está impidiendo activamente que estos criminales accedan al sistema financiero estadounidense. No importa dónde ni cómo los cárteles obtengan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”, agregó.

De acuerdo con el Tesoro, el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del llamado huachicol, el robo de hidrocarburos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante tomas clandestinas en oleoductos, corrupción de empleados, robo de camiones cisterna y contrabando de crudo. Washington afirmó que el combustible robado se comercializa en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica, mientras que el petróleo crudo es introducido de forma ilegal a territorio estadounidense, a menudo etiquetado falsamente como “aceite usado” para evadir impuestos y regulaciones.

El documento oficial señala que estas prácticas generan pérdidas multimillonarias al Estado mexicano, socavan a empresas energéticas legítimas en Estados Unidos y refuerzan redes criminales violentas.

“A través de estos esquemas, los cárteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, alimentan la violencia y la corrupción en todo México y perjudican a las empresas petroleras y de gas natural legítimas en Estados Unidos”, indicó el Tesoro.

El CSRL, cuyos orígenes se remontan a 2014, mantiene una disputa violenta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustible en Guanajuato, conflicto que ha contribuido a que el estado figure entre los más violentos del país. Las autoridades estadounidenses afirman que el grupo también ha establecido alianzas con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, y que ha reclutado exmilitares y paramilitares colombianos para operar en la región. Además del huachicol, el CSRL ha participado en narcotráfico, incluido el envío de heroína a Estados Unidos.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses del CSRL y de El Marro que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben transacciones con ellos salvo autorización expresa de la OFAC. El Tesoro advirtió que las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, y recordó que las instituciones financieras también pueden enfrentar consecuencias por facilitar operaciones con personas designadas.