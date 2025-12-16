EEUU designa al Clan del Golfo como organización terrorista

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Estado designó el martes al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Estados Unidos ha calificado a la agrupación con sede en Colombia, como una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros, cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico de cocaína, "que utiliza para financiar sus actividades violentas".

El Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia, denuncia el Departamento de Estado.

En el comunicado oficial, la Administración asegura que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a la nación y "detener las campañas de violencia y terror perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales".

"Nos comprometemos a negarles financiación y recursos a estos terroristas", promete la cancillería estadounidense.

"Las medidas anunciadas hoy se toman de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. Las designaciones como FTO entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal", concluye el comunicado.