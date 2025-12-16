Estados Unidos y Paraguay firman acuerdo de cooperación en materia de seguridad  

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos y Paraguay firmaron este lunes en Washington un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que establece el marco legal para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense en el país sudamericano, con el objetivo de profundizar la cooperación en seguridad regional y enfrentar amenazas transnacionales.

El pacto fue suscrito por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, durante una ceremonia abierta a la prensa.

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, el acuerdo facilitará “el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos”.

Durante la firma, Rubio afirmó que la principal amenaza en el hemisferio occidental proviene de redes criminales y terroristas transnacionales con fuerte base económica.

“El problema más grave que tenemos en nuestro hemisferio son estas organizaciones terroristas transnacionales que, en muchos casos, no son terroristas por ideología, sino que tienen una base financiera y económica, pero que operan como organizaciones terroristas y amenazan la estabilidad y la seguridad de la región”, señaló.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el acuerdo permitirá a ambos países trabajar de manera más estrecha, al tiempo que respeta la soberanía paraguaya. “Necesitamos socios sólidos en la región que comprendan que esta es la mayor amenaza en nuestro hemisferio y que estén comprometidos a trabajar con nosotros para combatirla”, dijo.

Rubio explicó que el SOFA formaliza una cooperación que ya existe y amplía las capacidades conjuntas, incluyendo el entrenamiento de fuerzas, la transferencia de equipos, el intercambio de inteligencia “en tiempo real” y la posibilidad de operar de manera coordinada ante contingencias. También destacó que el acuerdo facilitará respuestas rápidas ante emergencias humanitarias, tanto en Paraguay como en otros países de la región.

Por su parte, el canciller Ramírez Lezcano afirmó que el pacto representa “la oportunidad para expresar claramente nuestro compromiso de luchar contra las organizaciones terroristas y las organizaciones criminales internacionales o transnacionales”. Añadió que el acuerdo fortalecerá el desarrollo de capacidades de las fuerzas de seguridad paraguayas y profundizará la cooperación estratégica entre ambos países.

El Departamento de Estado señaló que el SOFA refuerza “una asociación de larga duración” entre Washington y Asunción y busca contribuir a una región “más estable y próspera”. Rubio destacó además que la cooperación no se limitará al ámbito de la seguridad. “Este acuerdo trata sobre seguridad, pero también queremos extender y ampliar nuestra cooperación en el ámbito económico”, afirmó, aludiendo al interés de Estados Unidos en incrementar la inversión responsable de empresas estadounidenses en Paraguay.

Paraguay y Estados Unidos han estrechado sus relaciones desde el regreso de Donald Trump al poder en enero. Rubio visitó Asunción en febrero, y en agosto ambos países firmaron un acuerdo de Tercer País Seguro que permite a solicitantes de asilo en territorio estadounidense tramitar sus pedidos de protección en Paraguay.

Estados Unidos mantiene acuerdos SOFA con numerosos países en distintas regiones del mundo para definir derechos y responsabilidades del personal militar estadounidense bajo jurisdicción extranjera. En América Latina, Washington firmó un acuerdo de este tipo con Ecuador en 2023.