Trump ordena ataque letal contra buque vinculado al narcotráfico

Estados Unidos interceptó otra embarcación frente a las costas de Venezuela este martes, en una operación que dejó seis personas muertas.

El presidente Donald Trump dio a conocer la acción a través de su cuenta en Truth Social, donde también compartió un video del ataque.

"Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada, involucrado en narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela", escribió Trump.

Según el mandatario, la inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos, estaba vinculado a redes narcoterroristas ilícitas y navegaba por una ruta conocida de tráfico.

El ataque se realizó en aguas internacionales y resultó en la muerte de seis hombres identificados como narcoterroristas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido.

El video publicado muestra una lancha siendo impactada por un proyectil, lo que ha generado reacciones.

El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, agradeció al presidente Trump por "tomar en serio la seguridad nacional de Estados Unidos" y enfatizó que "hay que detener a los narcoterroristas antes de que lleguen a nuestras costas".

A principios de octubre, Estados Unidos interceptó otra embarcación narcoterrorista frente a las costas de Venezuela. Trump anunció la operación durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, en Virginia, por el 250 aniversario de la fundación de la Marina estadounidense.

La congresista María Elvira Salazar, también republicana por Florida, felicitó al presidente Trump y al Departamento de Guerra por otro ataque exitoso contra narcotraficantes cerca de Venezuela.

"Debemos utilizar todos los medios necesarios para impedir que las drogas lleguen a nuestro país. ¡Apoyo plenamente todos los esfuerzos para detener a Maduro y a todos sus narcotraficantes y compinches!", escribió en la red social X.