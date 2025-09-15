Trump informa que EEUU lanza ataque contra barco que transportaba drogas desde Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump dijo este lunes que el ejército estadounidense volvió a atacar una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, causando la muerte de tres personas a bordo.

"Las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EEUU", escribió en su red Truth Social junto a un video del momento.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos”, agregó.

El presidente aclaró además que ningún miembro de las Fuerzas Armadas resultó herido.

"Si transporta drogas que puedan matar estadounidenses, lo estamos cazando. Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no", advirtió Trump.

El ataque se produjo dos semanas después de otro, contra una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el que murieron 11 personas.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart apuntó en X que "no hay vacilación, debilidad ni confusión. El presidente Trump se toma muy en serio la protección de los estadounidenses y los intereses de seguridad nacional".

El congresista Carlos Gimenez agregó por su parte: "Trump es un hombre de acción. No se metan con Estados Unidos. Al dictador Nicolás Maduro y a todos los narcoterroristas: tengan cuidado, porque sus días están contados".

"Una vez más, el presidente Trump ha asestado un duro golpe a los narcoterroristas en el Caribe y aplaudo su liderazgo. Durante demasiado tiempo, los cárteles venezolanos, protegidos por Maduro, han enviado drogas letales que devastan a familias estadounidenses y destruyen lo que una vez fue una nación democrática. Estados Unidos tratará esos cargamentos como armas dirigidas contra nosotros", dijo la congresista María Elvira Salazar.

"Debemos seguir utilizando todos los medios necesarios para defender a nuestro pueblo y proteger nuestra seguridad nacional de estos terroristas", agregó.

Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de los Soles, un grupo criminal con sede en Venezuela.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el cártel brinda apoyo a dos organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de EEUU: el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

"Maduro es el líder de la organización narcoterrorista designada Cártel de los Soles y es responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", indicó en su red social X, el secretario de Estado Marco Rubio.