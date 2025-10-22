Estados Unidos intensifica ofensiva militar contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo este martes un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que realizaba actividades de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental.



Según reportes de inteligencia, la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos y transitaba por una ruta conocida de tráfico ilícito. Durante el operativo, dos narcoterroristas que se encontraban a bordo fueron abatidos. No se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

“El veneno que estos narcoterroristas intentan llevar a nuestras costas no encontrará refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio”, declaró Hegseth. “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos carteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, concluyó.

Este ataque representa el octavo operativo militar desde septiembre, y el primero fuera del Caribe, marcando una expansión geográfica de la ofensiva estadounidense contra cárteles de la droga latinoamericanos.

Al menos 34 personas, señaladas como narcoterroristas, han muerto como resultado de estos bombardeos.

Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con cárteles de la droga, organizaciones designadas como terroristas, según un memorando enviado por la administración Trump al Congreso a principios de octubre.

"El Presidente ordenó estas acciones en consonancia con su responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero y en apoyo de la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos, de conformidad con su autoridad constitucional como Comandante en Jefe y Jefe Ejecutivo para conducir las relaciones exteriores", señala el documento.