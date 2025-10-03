EEUU está en un "conflicto armado" con el narcotráfico, según memorando

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump determinó que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con cárteles de la droga, organizaciones que ha designado como terroristas, según un memorando enviado por su administración al Congreso el jueves.

"El Presidente ordenó estas acciones en consonancia con su responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero y en apoyo de la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos, de conformidad con su autoridad constitucional como Comandante en Jefe y Jefe Ejecutivo para conducir las relaciones exteriores", de acuerdo con el memorando citado por varios medios de prensa.

Estas operaciones se realizan "de conformidad con el derecho internacional de los conflictos armados”, subraya el documento.

“Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas”, señala el memo.



La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró a Fox News que Trump ha actuado "de acuerdo con la ley de los conflictos armados para proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y evitar que estas amenazas a la seguridad nacional asesinen a más estadounidenses".

El memorando, que cita especificamente el ataque del 15 de septiembre a un barco que transportaba droga desde Venezuela, subraya que estos cárteles de la droga "se han vuelto más armados, mejor organizados y violentos", y cuentan además "con los recursos financieros, la sofisticación y la capacidad paramilitar necesarias para operar con impunidad".

Estos cárteles de la droga "causan ilegal y directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año", y aunque países aliados han realizado importantes esfuerzos para combatirlas "estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques constantes en todo el hemisferio occidental", apunta el memorando.

El documento recuerda que el presidente Trump determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y decidió que sus acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez reiteró el jueves que que apoyará desde el Congreso todas las medidas que tome el presidente Trump para aniquilar al Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, en Venezuela. "Cada día estamos más cerca", apuntó en un post en su cuenta de X.

"Apoyo plenamente nuestra operación militar en el Caribe", apuntó Giménez en reacción al memorando de la administración. "¡El presidente Trump debe tener TODAS las opciones sobre la mesa para aniquilar a estos ladrones!", concluyó.

En agosto pasado, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, enfatizó en la necesidad de considerar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas armadas. "No podemos continuar tratando a estos tipos como pandillas callejeras locales. Tienen armas que son como las de los terroristas, en algunos casos tienen ejércitos", señaló.

En su primer día de mandato, el 20 de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en la que designa a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. En el documento, la Casa Blanca detalla las actividades criminales de estos grupos y advierte sobre el “riesgo inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

"La campaña de asesinatos, terror, violaciones y uso de la fuerza bruta permite a los cárteles controlar prácticamente todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur del país", señala el texto oficial.