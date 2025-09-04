Rubio en Ecuador anuncia una "guerra" contra el narco y señala culpabilidad de Maduro (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos avanzó este jueves un paso más en las relaciones con Ecuador, país con el que se ha comprometido a luchar contra el narcotráfico y avanzar en temas de seguridad, desarrollo comercial y una eventual cooperación militar.

Como parte de este esfuerzo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED), durante su visita oficial a Quito, Ecuador.

Estas agrupaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, han atacado y amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador, dijo el Departamento de Estado, señalando que el objetivo final es "controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano".

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien recibió a Rubio en el Palacio de Carondelet, celebró la decisión del Departamento de Estado: "Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país".

En este sentido, el canciller de EEUU anunció la asignación de 13,5 millones de dólares para combatir la droga y el crimen en Ecuador y un convenio para proveer 6 millones de dólares para la compra de drones "para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador".

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que su país estaría dispuesto a considerar la instalación de una base militar en Ecuador, como sucedió con la Base Manta en operaciones hasta 2009, cuando fue cerrada por decisión del entonces presidente Rafael Correa.

"No nos quería mucho porque estaba apoyado por los narcotraficantes", dijo el canciller estadounidense.

“Si Ecuador nos invita a regresar, lo vamos a considerar. Es una decisión del Departamento de Defensa y del presidente Trump. Si tiene sentido y ayuda a enfrentar las amenazas que comparten nuestros países, lo estudiaremos seriamente”, señaló el Secretario de Estado, que elogió al país como un “punto estratégico” en la región.

Una vez más, Rubio señaló a Venezuela como una de las principales fuentes de envío de droga hacia EEUU y llamó a que no exista duda alguna acerca de la culpabilidad de Nicolás Maduro como traficante y fugitivo de la justicia de Estados Unidos.

Preguntado sobre nuevas acciones contra narcos, Rubio respondió: "Esta vez no solo buscaremos a los narcotraficantes o sus lanchas rápidas para intentar arrestarlos. No, el presidente (Donald Trump) ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos porque nos han estado librando una guerra durante 30 años y nadie ha respondido".

"En el caso de Venezuela, no pueden cooperar con nosotros porque forman parte del terrorismo. No son un gobierno. Eso está claro. Nicolás Maduro no es un gobierno ni un régimen político. Son una organización terrorista y de crimen organizado que se han apoderado de un país para convertirse en líderes y así hacerse multimillonarios. Y por eso fueron acusados por los tribunales estadounidenses", agregó.

De esta visita surge además un futuro acuerdo para que el país andino reciba a migrantes deportados desde Estados Unidos, bajo estrictos requisitos.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que los migrantes llegarán de forma coordinada, "protegiendo los intereses del Estado ecuatoriano y con un derecho a veto para personas cuyo ingreso "no sea conveniente".

Ambos países trabajarán en la lucha contra el lavado de activos, la minería ilegal y temas en fronteras. También modernizarán el acuerdo de extradición entre ambos países.