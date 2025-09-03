Rubio: "Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico" con México (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

"Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico", afirmó el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acerca de las relaciones entre Estados Unidos y México en una conferencia de prensa ofrecida este miércoles en la Secretaría de Exteriores del país azteca.

“No hay ningún Gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México, que el Gobierno de la presidenta de México”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en la conferencia de prensa conjunta con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente.

Rubio destacó el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum para “desmantelar el crimen organizado transnacional”.

“Como vecinos enfrentamos amenazas en común y hemos llegado a un nivel de cooperación histórica, jamás en la historia ha habido este nivel de cooperación, con respeto a la soberanía, y que da resultados concretos”, destacó Rubio en perfecto español.

En la visita oficial del estadounidense, ambos gobiernos reafirmaron el compromiso de cooperación en materia de seguridad, el objetivo común de desmantelar la delincuencia organizada transnacional mediante una mayor cooperación.

"Asimismo, trabajamos para abordar el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, mediante acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad en nuestra frontera común, frenará el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y frenará el tráfico de armas", indicaron en una declaración conjunta.

"Ambos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel para reunirse periódicamente y dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones adoptadas en sus respectivos países, incluyendo medidas para combatir a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, fortalecer la colaboración para prevenir el robo de combustible e incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas", agrega el documento.