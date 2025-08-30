EEUU revoca visas a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Getting your Trinity Audio player ready...



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el viernes denegar y revocar visas a decenas de miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP), que debían viajar a Nueva York para asistir a Asamblea General de las Naciones Unidas.

"La administración Trump ha sido clara: es en interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y la AP por el incumplimiento de sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz", indicó la cancillería estadounidense en un comunicado.

El Departamento de Estado considera que para que ambas organizaciones puedan ser valoradas como aliadas para la paz, deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo", incluido el ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, y poner fin a "la incitación al terrorismo en la educación, como exige la legislación estadounidense y como prometió la OLP".

En cuanto a la Autoridad Palestina EEUU insiste en que "debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional, incluyendo apelaciones a la CPI y la CIJ, y esfuerzos para asegurar el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino".

"Ambas medidas contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego en Gaza", indicó el Departamento de Estado.

La Misión de la Autoridad Palestina ante la ONU recibirá exenciones según el Acuerdo de la Sede de la ONU, precisaron las autoridades estadounidenses.

"Estados Unidos se mantiene abierto a una reanudación de la colaboración conforme a nuestras leyes, siempre que la Autoridad Palestina/OLP cumpla con sus obligaciones y tome medidas concretas para retomar una senda constructiva de compromiso y coexistencia pacífica con el Estado de Israel", concluye la declaración de EEUU.

Por su parte, la oficina de Mahmud Abás, al frente de la Autoridad Palestina, ha instado a Estados Unidos a revocar la decisión, recibida con "asombro".

En tanto, el portavoz de la Organización de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, dijo que el organismo internacional buscará una aclaración del Departamento de Estado por esta decisión y remarcó en la importancia de que todos los miembros y observadores puedan participar plenamente de la Asamblea General de la ONU.