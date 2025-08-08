Vicepresidente Vance: “No tenemos planes de reconocer un Estado palestino"

Getting your Trinity Audio player ready...

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó este viernes que Washington “no tiene planes de reconocer un Estado palestino”, durante una visita al Reino Unido en la que se reunió con el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy.

“No tenemos planes de reconocer un Estado palestino. Desconozco qué significaría realmente reconocer un Estado palestino, dada la falta de un gobierno funcional allí”, dijo Vance a la prensa antes del encuentro, celebrado en la residencia de campo de Lammy al sureste de Londres.

Vance señaló que el presidente Donald Trump ha definido dos objetivos claros respecto a la situación en Israel y Gaza. “Lo que el presidente ha dejado muy claro son nuestros dos objetivos, que son muy simples ahora. Primero… queremos lograr que Hamás no ataque a ciudadanos inocentes israelíes nunca más, y creemos que eso se debe conseguir con la erradicación de Hamás”, afirmó.

El vicepresidente añadió que Washington y Londres “pueden tener algunos desacuerdos sobre cómo lograr exactamente ese objetivo”, pero “comparten” la meta común de poner fin a la crisis. También destacó la necesidad de abordar la situación humanitaria en la Franja. “No es un problema fácil de resolver, o ya se habría abordado… compartimos ese enfoque y ese objetivo”, dijo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió a finales de julio que el Reino Unido reconocerá un Estado palestino si Israel no acuerda un alto el fuego antes de septiembre. Francia y Canadá han expresado intenciones similares, con planes de plantearlo en la Asamblea General de la ONU el próximo mes.

Durante la reunión, Vance y Lammy discutieron además la guerra en Ucrania, en vísperas de una posible reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana.

Trump tiene previsto realizar una segunda visita de Estado al Reino Unido el próximo mes.