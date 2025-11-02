EEUU ejecuta otro ataque letal contra embarcación de narcotraficantes en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el sábado que, por orden directa del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo otro ataque cinético letal contra una embarcación de narcotraficantes en el Caribe.

Según el comunicado, posteado por Hegseth en su cuenta oficial en X, el objetivo era una nave operada por una Organización Terrorista Designada (DTO, por sus siglas en inglés), que se encontraba en tránsito por una ruta conocida de tráfico de narcóticos.

La embarcación transportaba drogas ilícitas y era tripulada por tres hombres identificados como “narcoterroristas”, quienes murieron durante el ataque. El operativo se realizó en aguas internacionales y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses, detalló el Secretario de Guerra, junto a un video del momento del ataque.

Hegseth enfatizó que “estos narcoterroristas están trayendo drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en casa—y no tendrán éxito”. Además, aseguró que el Departamento de Guerra tratará a estas organizaciones “exactamente como tratamos a Al-Qaeda”, y que continuarán “rastreándolos, mapeándolos, cazándolos y eliminándolos”.

Estados Unidos ha intensificado su política de tolerancia cero contra el narcotráfico, con al menos 15 acciones de este tipo contra buques y tripulaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Según estimados a partir de cifras oficiales, 64 personas vinculadas a organizaciones terroristas designadas han muerto en estos ataques.



El presidente Trump determinó que el país se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga, organizaciones que ha designado como terroristas, según un memorando enviado por su administración al Congreso a principios de octubre.

La acción ha generado reacciones diversas tanto a nivel nacional como internacional, en medio de un contexto geopolítico cada vez más tenso en el Caribe.

"El Presidente ordenó estas acciones en consonancia con su responsabilidad de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos en el extranjero y en apoyo de la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos, de conformidad con su autoridad constitucional como Comandante en Jefe y Jefe Ejecutivo para conducir las relaciones exteriores", subraya el memorando.