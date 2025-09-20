Trump a Maduro: "¡Sáquenlos ahora mismo o el precio será incalculable!"

Getting your Trinity Audio player ready...

“Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales", exigió este sábado el presidente de Estados Unidos Donald Trump a Nicolás Maduro, a través de la red Truth Social.

El mandatario estadounidense dijo que entre estas personas se incluye a "los peores pacientes de los manicomios del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha obligado a ingresar a Estados Unidos de América".

"Miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por estos ‘monstruos’. ¡SÁQUENLOS DE NUESTRO PAÍS, AHORA MISMO, O EL PRECIO QUE PAGARÁN SERÁ INCALCULABLE!”, advirtió Trump a Maduro.

Tercer ataque a barcos narcotraficantes en las últimas semanas

El presidente afirmó el viernes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo otro "ataque cinético letal" contra una embarcación que traficaba drogas.

Este tercer operativo causó la muerte de tres "narcoterroristas" que viajaban en la embarcación, que se encontraba en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU, dijo Trump.

El mandatario agregó que la inteligencia estadounidense había confirmado antes que esta embarcación traficaba drogas.