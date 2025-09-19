La situación actual de Cuba se discute en reunión en el Comando Sur de EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Mike Hammer, el Jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, se reunió con el Almirante Alvin Holsey, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

El encuentro, del cual fueron divulgadas imágenes el jueves, tuvo lugar en la sede del Comando Sur.

De acuerdo a la información ofrecida por ambas partes, el almirante Holsey y el diplomático estadounidense hablaron "sobre la situación actual en Cuba".

Además abordaron "los esfuerzos del Comando Sur en contra de los narcoterroristas y para proteger la patria", escribió la sede diplomática.

Esta semana, el SOUTHCOM está realizando ejercicios militares y operaciones antinarcóticos en el Caribe y sus alrededores, lo que ha intensificado las tensiones con Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un segundo ataque contra un barco venezolano de narcotráfico en aguas internacionales el 15 de septiembre, en el que murieron tres personas.

"Las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EEUU", escribió el presidente en su red Truth Social.

La administración Trump ha enmarcado esta campaña antinarcóticos como una prioridad absoluta de la defensa nacional y ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas.

A principios de septiembre, el Secretario de Guerra Pete Hegseth viajó al Caribe para enfatizar la misión de EE. UU. contra los narcoterroristas que operan en aguas internacionales.

El ejercicio marítimo multinacional UNITAS 2025, que comenzó el 15 de septiembre, incluye fuerzas de 25 países aliados y socios, como República Dominicana y Jamaica.

En un acontecimiento relacionado, Venezuela lanzó sus propias maniobras militares paralelas, denominadas "Caribe Soberano 200", en respuesta a la presencia naval estadounidense.