Congresista Carlos Giménez visita sede del Comando Sur en Florida

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez visitó la sede del Comando Sur (SouthCom), en Doral, Florida, donde se reunió con el almirante Alvin Holsey y con la senadora estatal Ashley Moody, en medio de un creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

“Nos comprometemos a fortalecer nuestras capacidades militares en nuestro hemisferio para proteger a Florida y garantizar la seguridad de EEUU frente a quienes amenazan nuestra libertad”, afirmó Giménez en un mensaje publicado en la red social X.

El congresista añadió que para él “es un gran honor formar parte del Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso de EEUU y abogar por la expansión de nuestra capacidad militar en nuestro hemisferio”.

El Comando Sur, con sede en Miami, supervisa las operaciones militares de Washington en América Central, Sudamérica y el Caribe —excepto México—, incluidas misiones humanitarias, operaciones antinarcóticos y respuesta a desastres.

La visita de Giménez ocurre en un momento en que Estados Unidos ha intensificado su presencia naval en la región contra organizaciones criminales transnacionales como el denominado Cartel de los Soles.

A mediados de este mes, el jefe de la Misión de EE.UU. en Cuba, Mike Hammer, también sostuvo un encuentro con Holsey en la sede de SouthCom.

Semanas antes el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó el SouthCom "para hablar sobre la seguridad en Latinoamérica y el Caribe", entre otros temas.