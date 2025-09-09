Giménez exige una respuesta sobre lista de agentes cubanos en EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista Carlos Giménez (republicano por Florida) envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitando información actualizada sobre la investigación y deportación de agentes del régimen de Castro residentes en Estados Unidos.

"Le escribo hoy para solicitarle una actualización sobre el estado de esta solicitud inicial. No podemos permitir que personas con vínculos directos con el Partido Comunista de Cuba manipulen nuestras leyes de inmigración, como la Ley de Ajuste Cubano, y entren a nuestro país", indica la carta fechada el 4 de septiembre.

"Adjunto nuevamente la lista de ciudadanos cubanos con vínculos con el régimen de Castro que residen actualmente en Estados Unidos y que han sido denunciados por grupos de vigilancia y organizaciones independientes sin fines de lucro por perpetrar innumerables abusos contra los derechos humanos", explica el cubanoamericano que busca dar seguimiento a una carta enviada el 19 de marzo de 2025.

En esa ocasión, solicitó que se identificaran y deportaran a individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, con vínculos directos al Partido Comunista de Cuba.

Giménez, quien también representa el distrito congresional más cercano a Cuba en los condados de Miami-Dade y Monroe, cuestiona en esta nueva misiva si se han iniciado investigaciones sobre alguno de los individuos en la lista; si alguno de los señalados ha sido deportado; y pide explicaciones sobre los casos en los aún no se ha actuado.

Al mismo tiempo, exige que se comprometa a iniciar investigaciones inmediatas y le da un plazo para una respuesta antes del 26 de septiembre de 2025.