ICE revela imagen de represor cubano apresado en EEUU (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...



La imagen de Jorge Luis Vega García, alias “Veguita”, ex teniente coronel y jefe de prisiones en Matanzas, encadenado y custodiado por agentes estadounidenses, se hizo viral en las redes sociales, donde muchos cubanos la interpretaron como un acto de justicia.



La noticia de su arresto en Tampa ya se conocía, al igual que los testimonios de varios exreclusos y presos políticos cubanos que lo señalaron como un despiadado represor en las cárceles donde fue jefe en Cuba.

Una investigación de Martí Noticias publicada a finales de julio había destapado el pasado de este inmigrante, establecido hace un año en Estados Unidos, por medio del Parole Humanitario.

El viernes, la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa divulgó la imagen de Veguita con una advertencia: "No hay un lugar seguro para quienes intentan escapar de su pasado violento".

Su perfil fue construido a partir de múltiples denuncias que lo inculpaban por cometer maltratos, castigos inhumanos y represión dentro del sistema penitenciario cubano.

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez, quien ha encabezado iniciativas para la deportación de agentes del régimen cubano, dijo que ahora el exoficial del Ministerio del Interior y sus cómplices irán "de cabeza al sistema que tanto se esmeraban por defender".

"Este sujeto, el represor castrista Jorge Luis Vega García, ha sido detenido por ICE luego de haberse infiltrado ilegalmente en Estados Unidos. Este criminal, violador de Derechos Humanos torturaba a cubanos inocentes en los calabozos de la dictadura.

Nunca debió haber entrado a Estados Unidos. Por eso, él y todos sus cómplices van de cabeza al sistema que tanto se esmeraban por defender. Esbirros. Verdugos de la nación cubana", escribió el representante.