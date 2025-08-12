Legisladores prometen enfrentar a la "mafia comunista" de GAESA

Getting your Trinity Audio player ready...



Los congresistas cubanoamericanos han anunciado acciones para bloquear las riquezas de GAESA, luego que la semana pasada el periodico Miami Herald revelara que el conglomerado militar cubano, posee más de 18.000 millones de dólares en activos, de los cuales 14.500 millones están depositados en cuentas bancarias no identificadas.





El legislador nacido en Cuba, Carlos Giménez, calificó al régimen de La Habana como “asesino, cruel y profundamente corrupto”, en declaraciones ofrecidas a ese diario.

El republicano por la Florida afirmó que esos fondos fueron robados al pueblo cubano y que trabajará con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para congelar los activos del régimen y presionar a gobiernos extranjeros que lo apoyan.

"El régimen en Cuba no solo es asesino y cruel, sino profundamente corrupto. La dictadura se apresura a culpar a la política estadounidense por sus problemas, pero tiene miles de millones de dólares guardados en bancos mientras el pueblo cubano sufre. Esos fondos fueron robados del pueblo cubano", sentenció Giménez.





El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart (FL-26) recordó que el proyecto de ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados del Año Fiscal 2026 prohíbe ayuda estadounidense a gobiernos o entidades que hagan negocios con empresas militares cubanas.

"Mientras el régimen en La Habana culpa al embargo, documentos filtrados revelan que los militares cubanos rebosan de dinero. Mi proyecto de ley de Asignaciones garantiza que ni un solo centavo del contribuyente estadounidense los respalde y bloquea la ayuda a cualquiera que financie o haga negocios con los cuerpos represivos del régimen. Punto final", zanjó el vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.





La legisladora cubanoamericana María Elvira Salazar apuntó a la cúpula del régimen comunista.

"El verdadero bloqueo de Cuba es la dictadura criminal que la gobierna. Mientras el pueblo se muere de hambre, sin luz ni medicinas, el régimen castrista le echa la culpa al embargo estadounidense. ¡Mentira! La realidad es que la cúpula militar, a través de GAESA, esconde miles de millones de dólares mientras exige 'resistencia' al pueblo", escribió la congresista republicana.



Salazar pidió que sean llevados ante la justicia: "Hipócritas. Cínicos. Ladrones. Usan ese dinero para espiar, censurar y reprimir, no para alimentar a los cubanos ni curarlos. El problema no es el embargo, el problema es una mafia comunista que lleva décadas robándole la vida al pueblo cubano. No necesitan ayuda, necesitan ser erradicados del poder y juzgados por sus crímenes".