Régimen da luz verde a Cubamax para operar remesas en Cuba

El Banco Central de Cuba autorizó a la empresa Cubamax Travel Inc. a operar como transmisora de remesas hacia la isla, incluida la entrega de efectivo en moneda nacional o divisas, en otro intento del régimen por captar dólares en medio de la aguda crisis que atraviesa el país.

La empresa —con sede en Florida y una de las mayores compañías de envíos a Cuba—, podrá "entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios".

La Resolución 135/2025, publicada este martes en la Gaceta Oficial, establece cuatro líneas de operación autorizadas: canalizar fondos a través de instituciones financieras cubanas para depósitos o cargas en tarjetas; entregar efectivo en pesos cubanos o divisas; emitir comprobantes de operación; y desarrollar y gestionar los sistemas tecnológicos del servicio.

El documento no detalla tarifas, comisiones, límites por operación, plazos de entrega ni el alcance territorial del servicio dentro de Cuba. Pero la noticia llega pocos días después de que Cuba fijara una tasa oficial flotante.

Cubamax, que lleva años enviando remesas a Cuba fundamentalmente a domicilio, jugará ahora un papel similar al que tenía Western Union, que en febrero pasado abandonó la isla tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump a la estatal Orbit SA, perteneciente al conglomerado de los militares, Gaesa, y encargada de procesar las remesas a la isla.

Fincimex, la compañía que se encargaba anteriormente de las remesas, fue sancionada durante la primera administración de Donald Trump.

Recaudador de impuestos de Miami-Dade pide una revisión de las compañías estadounidenses con negocios en Cuba

Esta semana el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez, anunció la revocación inmediata de las licencias a una veintena de empresas acusadas de participar en comercio ilegal con el régimen.

“Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiar ni sostener a un régimen que reprime a su pueblo y viola la ley federal”, afirmó.

Este martes, Fernández también hizo una declaración pública expresando "seria preocupación por informes sobre posibles vínculos financieros entre un negocio con conexiones locales y el régimen cubano".

"Cualquier actividad que pueda poner dinero o control en manos de una dictadura comunista que oprime a su pueblo debe ser examinada con el mayor rigor. Las remesas están destinadas a ayudar a las familias, no a fortalecer ni legitimar a un gobierno autoritario", dijo Fernández sin mencionar a qué negocio específico se refería.





En su declaración, recuerda que "la ley de los Estados Unidos es clara en cuanto a que la actividad comercial y financiera relacionada con Cuba está fuertemente restringida y solo se permite bajo autorizaciones federales limitadas y explícitas".

"Insto respetuosamente a las autoridades federales correspondientes a llevar a cabo una revisión exhaustiva de este asunto, garantizar el pleno cumplimiento de las sanciones y regulaciones de los Estados Unidos y tomar cualquier acción necesaria para impedir que entidades con sede en Estados Unidos contribuyan, directa o indirectamente, al financiamiento o fortalecimiento de un régimen opresivo", concluye el texto.