EEUU sanciona el comercio de armas entre Irán y Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra 10 personas y entidades en Venezuela e Irán relacionadas a la venta de armas.

“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”, declaró John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a quienes permiten que el complejo militar-industrial de Irán acceda al sistema financiero estadounidense”.

Los programas de fabricación de Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) y misiles de Irán amenazan al personal estadounidense y aliado en Oriente Medio y desestabilizan el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. Además, el suministro continuo de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluida la seguridad nacional, argumentó el Departamento del Tesoro.

Por otra parte, el Departamento de Estado explicó que la acción de hoy subraya la importancia de la reimposición de sanciones y otras restricciones a Irán, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aseguró que las entidades e individuos designados demuestran que Irán está proliferando activamente sus drones de combate y continúa adquiriendo artículos relacionados con misiles en violación de las restricciones de la ONU.

"Como el presidente Trump dejó claro en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2), Estados Unidos tomará medidas para frenar el programa de misiles balísticos de Irán, contrarrestar el desarrollo de otras capacidades de armas asimétricas y convencionales por parte de Irán, impedir que Irán obtenga un arma nuclear y negar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) el acceso a los activos y recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras. No dudaremos en exigir responsabilidades a quienes apoyen las actividades de proliferación de Teherán", agregó la cancillería estadounidense.

De manera puntual, la OFAC designó a una empresa venezolana y a su presidente, que han adquirido drones de diseño iraní.

Desde 2006, Irán y Venezuela han coordinado el suministro por parte de Irán de vehículos aéreos no tripulados de la serie Mohajer de Qods Aviation Industries (QAI) a Venezuela, que se comercializan en Venezuela con la marca ANSU. En octubre de 2023, la OFAC designó a QAI en virtud de la Orden Ejecutiva 13949 por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL). En septiembre de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a MODAFL en virtud de la Orden Ejecutiva 13949 por participar en actividades que contribuyen materialmente al suministro, venta o transferencia, directa o indirectamente, a o desde Irán, o para el uso o beneficio de Irán, de armas o material relacionado, incluidas piezas de repuesto.

La empresa venezolana Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA) mantiene y supervisa el ensamblaje de los UAV de la serie Mohajer de QAI en Venezuela y ha negociado directamente con QAI, contribuyendo a la venta por parte de QAI de UAV Mohajer-6 a Venezuela por valor de millones de dólares.

EANSA está presidida por el venezolano José Jesús Urdaneta González (Urdaneta), responsable de coordinar con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de UAV en Venezuela.

También los iraníes Mostafa Rostami Sani, Marco Klinge, Majid Dolatkhah, Reza Zarepour Taraghi, Bahram Rezaei y Mehdi Ghaffari.

Otras entidades que han sido señaladas por EEUU:

Parchin Chemical Industries (PCI)

Pardisan Rezvan Shargh International Private Joint Stock Company

MVM Amici Trading LLC

Rayan Fan Kav Andish Co (RFKA)

Rayan Roshd Afzar Company (RRA)

Fanavari Electro Moj Mobin Company (Fanavari)

Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company (KAMG)



