Más de la mitad de Cuba a oscuras en el último domingo del año

Getting your Trinity Audio player ready...

Los cubanos pasarán el último domingo de 2025 en medio de apagones masivos, según el parte oficial de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), que pronosticó para el horario pico un déficit cercano a los 1.900 megavatios (MW), equivalente a más de la mitad de la demanda nacional.

“Se estima para el horario pico una disponibilidad de 1.468 MW y una demanda máxima de 3.370 MW, para un déficit de 1.902 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.930 MW”, informó la UNE en su reporte diario.

El sábado, el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas y la máxima interrupción por déficit de generación alcanzó los 1.956 MW a las 18:30, de acuerdo con el organismo. En la mañana del domingo, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1.370 MW frente a una demanda de 1.920 MW, con 567 MW afectados.

La empresa estatal reportó siete unidades termoeléctricas fuera de servicio por averías o mantenimiento. Entre las principales incidencias figuran fallas en las unidades 5 y 8 de la central de Mariel, la unidad 2 de Felton, la unidad 6 de Diez de Octubre y la unidad 3 de Renté, así como paradas por mantenimiento en Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. A ello se suman limitaciones térmicas por 589 MW y afectaciones por falta de combustible y lubricantes que superan los 1.000 MW.

La UNE señaló además que 88 centrales de generación distribuida estaban indisponibles por carencias de combustible, junto con restricciones en la central fuel de Moa. Para el pico nocturno se consideraba la posible entrada parcial de dos unidades, sin que ello alterara sustancialmente el déficit previsto.

El cierre del año llega con prolongados cortes eléctricos, inflación y escasez de bienes básicos. Una encuesta realizada por Martí Noticias en barrios de La Habana recogió un sentimiento generalizado de agotamiento y desconfianza.

“Si continuamos así, o no queda nadie en el país, o vamos a terminar presos o muertos. Sin medicina, sin comida… no veo salida”, dijo una mujer de 53 años. Otro residente señaló: “Espero un cambio, pero no con esta gente en el poder. Al final te están engañando”.

Otros testimonios aludieron a problemas cotidianos como la falta de agua, la acumulación de basura y el deterioro de las calles. “Que cambien las cosas, que mejore un poco la economía del país… las personas se están muriendo por las enfermedades, no hay agua, no hay comida”, denunció una joven.