La Habana en apagón, salvo los barrios en que no se atreven a quitar la luz

La capital cubana registró este lunes interrupciones del servicio eléctrico que superaron las 12 horas en diversos puntos de la ciudad. Si bien el suministro se restableció en la mayoría de los municipios durante la noche, la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) persiste.

De acuerdo con testimonios recogidos por Radio Martí, el impacto de los cortes no fue uniforme. Residentes de zonas con antecedentes de protestas públicas por la carencia de energía no reportaron interrupciones este lunes.

La activista Lucinda González, desde el municipio La Lisa, aseguró que “En los Pocitos y Coco Solo no están quitando la luz porque ahí la gente, a pesar de que tocaron calderos, se tiraron para la calle”.

González confirmó que en su área específica la electricidad retornó a las 20:00 horas, aunque señaló: “Sí, me he enterado que en varios puntos de La Habana se ha ido la corriente por más de 12 horas”.

Las deficiencias en el fluido eléctrico afectan directamente la operatividad de los negocios particulares.

Iván, propietario de un establecimiento próximo al mercado de Cuatro Caminos en el municipio Cerro, explicó la necesidad de seleccionar mercancía para evitar pérdidas. “Mira yo quería vender helado no puedo vender helado por eso porque el helado si se me echa a perder. Hay que vender lo que más aguante el frío”.

La crisis se agudizó al inicio de la semana por la salida de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras debido a fallos en las líneas de transmisión. A pesar del restablecimiento en algunos sectores, el déficit persiste. La demanda nacional estimada en el horario pico es de 3300 megawatts, cifra que el sistema no logra cubrir. A esto se sumó la salida de la unidad 6 de la termoeléctrica Rente en Santiago de Cuba, pocas horas después de su sincronización.

Ante la inestabilidad de la red, ha aumentado el uso de generadores eléctricos. Un mecánico de un taller en La Habana explicó que el uso excesivo de las plantas provoca el colapso de estos equipos.

El mecánico dijo que en la duración de las plantas incide el uso y el mantenimiento. "Por lo general, funcionan 4 horas máximo porque son un motor que trabaja a un régimen muy alto y la calidad de la gasolina es muy mala”.

Desde Guanabacoa, la activista Yamilka Laffita sostuvo que el cese de afectaciones durante la noche responde a una estrategia de cautela oficial ante la posibilidad de un estallido social y no a soluciones técnicas.

“Esto de que cerraron el déficit anoche y de repente ya no hubo más afectación, no va con que ellos hayan logrado resolver mágicamente ningún problema que tienen con la falta de generación eléctrica. No, va con que tienen miedo. El pueblo está cansado, el colapso ya se siente y el país ya no aguanta más”, concluyó.