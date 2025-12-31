Embajada de EEUU en Cuba envía mensaje a los cubanos en víspera de Año Nuevo

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana difundió este miércoles un mensaje de fin de año dirigido al pueblo cubano en medio de la crítica situación económica, sanitaria y de derechos humanos en la isla.

“En esta Nochevieja reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus… una crisis sanitaria, basura por las calles, el huracán Melissa y esa represión que no permite que la gente se exprese libremente”, comentóe en un video el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba.

“De parte de EEUU, queremos que esa ambición, ese deseo del pueblo cubano por un cambio, se realice en el 2026”, señaló el diplomático.

La semana pasada la sede diplomática envió un emotivo mensaje “a todos los cubanos, dentro y fuera de la Isla”, y expresó el deseo de “un futuro con más oportunidades, bienestar y dignidad para todos”, reiterando sus buenos deseos a la población.

Hammer, quien cumplió en noviembre pasado un año al frente de la misión estadounidense en La Habana, ha mantenido contacto directo con ciudadanos comunes y ha recorrido “casi todas las provincias” del país.

“Gracias a los tantísimos cubanos de a pie que me han invitado a sus casas y que han compartido sus historias y opiniones”, dijo en ese momento.

El diplomático afirmó además que continuaría viajando por la isla y reiteró el respaldo de Washington a demandas políticas específicas.

“Sigo optimista que el cambio que desean se va a realizar. Sepan que Estados Unidos está con ustedes, exigiendo respeto a los derechos humanos, la liberación de presos políticos y la libertad de decidir su futuro”, comentó.