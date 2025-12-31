EEUU defiende el derecho de Israel a reconocer a Somalilandia como Estado independiente

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos defendió este lunes ante las Naciones Unidas el derecho de Israel a reconocer como Estado al territorio separatista de Somalilandia. “Israel tiene el mismo derecho a entablar relaciones diplomáticas que cualquier otro Estado soberano”, afirmó Tammy Bruce, embajadora adjunta de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Bruce añadió que “a comienzos de este año, varios países, incluidos miembros de este Consejo, tomaron la decisión unilateral de reconocer un inexistente Estado de Palestina”, estableciendo un paralelismo con la decisión israelí.

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente el 26 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer país miembro de la ONU en hacerlo. La medida provocó un enérgico rechazo de Somalia, que la considera una violación de su soberanía y de su integridad territorial.

Somalilandia, desde ahora, es "un Estado independiente y soberano", recoge un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Somalilandia es un territorio ubicado en el Cuerno de África que se autoproclamó Estado independiente en 1991, tras el colapso del gobierno central de Somalia. Luego de décadas de marginación, represión y una devastadora guerra civil en los años ochenta, la región declaró su separación y desde entonces ha construido instituciones propias, incluyendo elecciones periódicas, moneda y fuerzas de seguridad relativamente estables. Aunque funciona de facto como un país y ha mantenido mayor estabilidad que el resto de Somalia, la mayoría de la comunidad internacional sigue considerándola parte del Estado somalí.

Tras el reconocimiento de Israel, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con el New York Post que Estados Unidos no reconocerá a Somalilandia como Estado independiente por el momento.

Por su parte, Cuba reanudó relaciones diplomáticas con Somalia en 2023, después de 46 años de ruptura. Las relaciones se habían interrumpido en 1977, cuando Cuba combatió fuerzas somalíes en coordinación con la Unión Soviética, en defensa del régimen marxista del líder etíope Mengistu Haile Mariam durante la Guerra del Ogadén.

Esta semana presentaremos una serie especial que detallará la intervención de Cuba en el continente africano, incluyendo este episodio clave del conflicto en el Cuerno de África.