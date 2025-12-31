El malestar económico reaviva protestas en Irán y desafía al régimen

Des el pasado fin de semana, Irán ha sido escenario de protestas generalizadas que diversos medios internacionales describen como las más significativas desde las manifestaciones de 2022.

Las movilizaciones, detonadas por el colapso del rial iraní y el aumento acelerado del costo de vida, comenzaron en sectores comerciales y rápidamente se extendieron a estudiantes y trabajadores en varias ciudades del país, según reportes de Associated Press y The Guardian.

De acuerdo con AP, el desplome histórico de la moneda nacional —que alcanzó mínimos récord frente al dólar— provocó el cierre de comercios en zonas clave de Teherán, incluido el Gran Bazar. La inflación, cercana al 40 %, ha erosionado de forma severa el poder adquisitivo de la población, convirtiendo las protestas económicas en un reclamo social más amplio.

protestas de estos días colocan nuevamente a Irán en un momento crítico

The Guardian señala que las manifestaciones se han registrado en ciudades como Teherán, Isfahán, Shiraz y Mashhad, con consignas que, en algunos casos, han derivado en críticas abiertas al sistema político. Videos difundidos en redes sociales y verificados por medios internacionales muestran presencia reforzada de fuerzas de seguridad y detenciones selectivas.

Ante la presión social, el gobierno iraní reconoció la existencia de “demandas legítimas”, aunque advirtió que no tolerará desórdenes públicos. En un intento por contener la crisis, las autoridades nombraron a Abdolnasser Hemmati como nuevo gobernador del Banco Central, una medida reportada por Associated Press como un esfuerzo urgente para estabilizar la moneda y recuperar confianza.

Desde el exilio, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, expresó su respaldo a las protestas. En declaraciones recogidas por The Jerusalem Post, Pahlavi llamó a la unidad de trabajadores, estudiantes y miembros de las fuerzas de seguridad, y reiteró su propuesta de una transición democrática, aunque su influencia directa dentro del país sigue siendo limitada.

Trump manifestó su apoyo a los manifestantes

En el plano internacional, el presidente estadounidense Donald Trump se pronunció sobre las protestas. Según Fox News y medios asociados, Trump manifestó su apoyo a los manifestantes y responsabilizó al liderazgo iraní por la crisis económica. También advirtió que Washington mantendrá una política de presión frente a Teherán, especialmente en relación con programas militares sensibles.

Analistas citados por The Guardian coinciden en que, aunque el origen inmediato de las protestas es económico, el trasfondo es político y estructural. La combinación de inflación, desempleo juvenil y falta de expectativas ha convertido el malestar económico en un desafío directo a la estabilidad del régimen.

En conjunto, los reportes de prensa coinciden en que las protestas de estos días colocan nuevamente a Irán en un momento crítico. La respuesta del gobierno, así como la evolución del contexto económico, determinarán si estas movilizaciones se diluyen o se transforman en un movimiento de mayor alcance político y social.