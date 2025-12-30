Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de la activista cubana Sayli Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

Amnistía Internacional reclamó la liberación inmediata e incondicional de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, declarada por la organización como presa de conciencia.

Navarro, cofundadora del movimiento opositor Damas de Blanco junto a familiares de los 75 opositores detenidos durante la ola represiva de 2003 conocida como la Primavera Negra, fue condenada a ocho años de prisión por acciones relacionadas con las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.

"Sayli fue arrestada violentamente junto a su padre, el opositor político Félix Navarro, el 12 de julio cuando se dirigió a la estación de policía de su localidad, Perico, en la provincia de Matanzas, para preguntar sobre la situación de los miembros de su movimiento que habían sido detenidos el día anterior durante las protestas", indicó Amnistía Internacional en un comunicado.

"Desde muy joven Sayli ha vivido las consecuencias de la represión estatal contra su padre", agrega la alerta.

A inicios de septiembre Estados Unidos la incluyó en su campaña a favor de opositores encarcelados que considera “detenidos injustamente”, entre ellos el propio Félix Navarro, el rapero Maykel Osorbo y Sissi Abascal, también Dama de Blanco.

“Fue injustamente condenada por buscar pacíficamente justicia para los manifestantes detenidos. Seguiremos exigiendo su liberación inmediata y responsabilizando al régimen”, señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Navarro, de 38 años y promotora de la plataforma Cuba Decide, fue sentenciada en marzo de 2022 por los delitos de “atentado” y “desorden público”.