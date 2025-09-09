Injustamente detenida: EEUU exige liberación de la presa política cubana Saylí Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos exigió este lunes la liberación inmediata de la activista cubana Saylí Navarro, hija del opositor Félix Navarro y miembro de las Damas de Blanco, quien cumple una condena de ocho años de prisión.

“Fue injustamente condenada por buscar pacíficamente justicia para los manifestantes detenidos”, señaló en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

“Seguiremos exigiendo su liberación inmediata y responsabilizando al régimen”, añadió.

Navarro, de 38 años y promotora de la plataforma Cuba Decide, fue arrestada junto a su padre el 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, cuando acudieron a una estación de policía para indagar por otros activistas detenidos tras las masivas manifestaciones del 11J.

En marzo de 2022, un tribunal la sentenció por los delitos de “atentado” y “desorden público”. Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia.

Su madre, Sonia Álvarez, también miembro de las Damas de Blanco, ha denunciado restricciones de visitas en la prisión La Bellotex, en Matanzas, donde se encuentra recluida su hija.

A Álvarez le impiden entrar vestida de blanco al penal, color que simboliza a la organización opositora a la que ella y su hija pertenecen. La familia asegura además que Navarro enfrenta “condiciones infrahumanas” y acoso constante por parte de las autoridades del penal

El caso de Navarro se suma a la campaña de Washington a favor de opositores encarcelados que considera “detenidos injustamente”, entre ellos el propio Félix Navarro, el rapero Maykel Osorbo y Sissi Abascal, también Dama de Blanco.