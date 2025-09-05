Preocupación por la salud del preso político cubano Félix Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor cubano Félix Navarro, de 72 años, continúa aislado en la enfermería de la prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas, con dolores en un pulmón y un cuadro de salud que preocupa a su familia, según denunció su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez.

“Los mismos problemas dentro de la prisión que cada día son peores”, dijo Álvarez a Martí Noticias.

"Ahora tienen problemas con el teléfono, las llamadas están restringidas y le dan tan poquito tiempo que no se puede casi hablar. Si me llama a mí no puede llamar a la hija, si llama a la hija no puede llamarme a mi. Las llamadas antes eran casi todos los días. Pero ahora solo martes y jueves y yo creo que si quedan cinco minutos es mucho”, detalló.

Álvarez explicó que Navarro sufre inflamación de los testículos y debe tomar medicamentos, además de lidiar con la mala alimentación del lugar. "Allí la comida es deprimente, apagones, falta de agua... y sin esperanzas”.

Navarro, quien preside el opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y es promotor de la plataforma ciudadana Cuba Decide, fue condenado a nueve años de cárcel tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021 por los delitos de “atentado” y “desorden público”. Su hija Sayli Navarro, cumple una sanción de ocho años.

A mediados de agosto, Estados Unidos expresó su preocupación por la situación de Navarro. "Ha sido encarcelado en múltiples ocasiones por su activismo pacífico”, dijeron.

En un mensaje difundido en redes sociales, la embajada de EEUU en La Habana afirmó: “Sigue sufriendo en prisión en condiciones de salud precarias. Su único ‘delito’ fue exigir libertad y democracia para su patria”.

Navarro, quien ha estado varias veces en prisión por su activismo pacífico, ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)